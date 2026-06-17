オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が、17日午後5時ごろから、歓迎式典に臨まれました。第2次世界大戦で戦火を交え、戦後、反日感情も根強く残っていたオランダ。長年にわたり信頼関係を築いてきたのが、日本の皇室でした。

■国を挙げて歓迎ムード “特別な配慮”も

沿道を埋め尽くす大勢の人たちが待ち望む中、オランダ国王にエスコートされながら姿を見せられたのは、天皇陛下です。

皇后さまとともに、13日からオランダを公式訪問中。両陛下は首都アムステルダムで、国賓として歓迎式典に臨まれました。

広場にはオランダ人だけでなく、国旗を持った日本人学校の子どもたちの姿も。両陛下は視線を合わせ、会話を楽しまれていました。

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今回のオランダ訪問に際しては、“特別な配慮”がありました。

16日まで両陛下が過ごされていた、国王夫妻の別邸ヘット・アウデ・ロー城は、2006年、愛子さまと3人で過ごされた思い入れのある場所。長距離移動や時差も考慮し、国王夫妻が特別に、静かな環境で旧交を温めたいと提供したということです。

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広場には日の丸が掲げられ、国を挙げて歓迎ムードに包まれています。

オランダ人

「2時間前から来ています。周りを歩いて、天皇陛下を見るためにまた、ここに戻って来ました」

オランダ人

「天皇陛下を見るために来ました。日本が大好きだから。彼を見られることに興奮しています」

■“根強い反日感情”和らげる転機となったのは…

ただ、日本とオランダには“苦難の歴史”もありました。

先の大戦で、旧日本軍は当時、オランダの植民地だった現在のインドネシアを占領。オランダの軍人だけでなく、民間人も多数抑留され死亡したことで、“根強い反日感情”が残ったといいます。

戦後初めて昭和天皇がオランダを非公式に訪問した際には、日の丸が焼かれたり、車に液体が入った瓶が投げ込まれたりしました。

その空気を和らげる転機となったのが、2000年にオランダを訪問された、天皇皇后時代の上皇ご夫妻。

昭和天皇がかなえられなかった戦没者慰霊碑に当時のオランダ女王、ベアトリックス女王とともに歩を合わせ向かい、慰霊碑の前で長い黙祷をささげられました。

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その後の、オランダ女王主催の晩さん会では。

天皇陛下時代の上皇さま（2000年5月 女王主催の晩さん会）

「今なお戦争の傷を負い続けている人々のあることに、深い心の痛みを覚えます。二度とこのようなことが繰り返されないよう、皆で平和への努力を絶えず、続けていかなければならないと思います」

■“戦争の歴史”と向き合い続けられてきた陛下

上皇さまの“戦争の過去を認めて平和を願う心”は、陛下にも受け継がれています。

2023年には、かつてのオランダの植民地・インドネシアを初訪問。独立戦争を戦った兵士らおよそ1万人が眠る墓地に拝礼されました。

また、オランダ国王とは共通の関心事「水への問題意識」なども通じ、長年、信頼関係を築かれてきました。

今回の公式訪問に際し、出発前の会見でも。

天皇陛下（今月11日）

「長きにわたる友好の歴史がある一方で、苦難の時期があったことを、私たちは忘れてはなりません。今回の訪問に当たっても、過去の歴史に思いを致しつつ、平和の尊さを改めて心に刻みながら、両国の方々との交流を大切にしていきたいと思っています」

“戦争の歴史”と向き合い続けられてきた陛下。このあと両陛下は戦没者慰霊碑に花を手向け、平和への祈りをささげられます。

（6月17日午後5時53分ごろ放送 『news every.』より）