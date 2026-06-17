　本日の日経平均株価は、中東情勢の懸念後退からリスク選好の買いが優勢となり、前日比497円高の6万9902円と5日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は33社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、業績再増額の可能性とフィジカルＡＩ関連の伏兵として投資マネー攻勢が加速した山王 <3441> [東証Ｓ]、ＡＳＭＬのＥＵＶ露光装置向けマスク欠陥検査装置に追い風となったレーザーテック <6920> [東証Ｐ]、29年12月期に営業益250億円以上を目指す中計目標を発表したタムロン <7740> [東証Ｐ]など。そのほか、エスペック <6859> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<3186> ネクステージ　東Ｐ　小売業
<3441> 山王　　　　　東Ｓ　金属製品
<4021> 日産化　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5384> フジミインコ　東Ｐ　ガラス土石製品
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6480> トムソン　　　東Ｐ　機械
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6800> ヨコオ　　　　東Ｐ　電気機器

<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6920> レーザーテク　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6996> ニチコン　　　東Ｐ　電気機器
<7715> 長野計器　　　東Ｐ　精密機器
<7740> タムロン　　　東Ｐ　精密機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8084> ＲＹＯＤＥＮ　東Ｐ　卸売業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8697> 日本取引所　　東Ｐ　その他金融業

<8750> 第一ライフ　　東Ｐ　保険業
<8795> Ｔ＆Ｄ　　　　東Ｐ　保険業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース