本日の日経平均株価は、中東情勢の懸念後退からリスク選好の買いが優勢となり、前日比497円高の6万9902円と5日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は33社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、業績再増額の可能性とフィジカルＡＩ関連の伏兵として投資マネー攻勢が加速した山王 <3441> [東証Ｓ]、ＡＳＭＬのＥＵＶ露光装置向けマスク欠陥検査装置に追い風となったレーザーテック <6920> [東証Ｐ]、29年12月期に営業益250億円以上を目指す中計目標を発表したタムロン <7740> [東証Ｐ]など。そのほか、エスペック <6859> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械

<1979> 大気社 東Ｐ 建設業

<3186> ネクステージ 東Ｐ 小売業

<3441> 山王 東Ｓ 金属製品

<4021> 日産化 東Ｐ 化学

<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器

<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業

<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品

<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品

<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品



<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品

<6013> タクマ 東Ｐ 機械

<6101> ツガミ 東Ｐ 機械

<6361> 荏原 東Ｐ 機械

<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器

<6480> トムソン 東Ｐ 機械

<6498> キッツ 東Ｐ 機械

<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業

<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器

<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器



<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器

<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器

<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器

<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器

<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器

<7740> タムロン 東Ｐ 精密機器

<7966> リンテック 東Ｐ その他製品

<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ 卸売業

<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業

<8697> 日本取引所 東Ｐ その他金融業



<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業

<8795> Ｔ＆Ｄ 東Ｐ 保険業

<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業



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