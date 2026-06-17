熊本県八代市庁舎建設をめぐる汚職事件に絡んで、観光地域づくり団体「DMOやつしろ」の職員1人が逮捕されました。



今後の団体のあり方について、17日の市議会で疑問の声が上がりました。



八代市庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件では、市議の成松由紀夫被告らが逮捕、起訴されたほか、DMOやつしろ職員の中村和博容疑者(51)が、組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。

DMOやつしろは、市の観光地域づくりを担う一般社団法人で、2020年度から2024年度までの5年間で、市からの補助金 約1億3700万円が支出されています。





法人トップの代表理事は、八代市の平井宏英副市長が務めていて、小野泰輔市長も顧問に名を連ねています。■17日の八代市議会で…野粼伸也議員「市の外郭団体として、市民からの信頼を回復するには、絶望的な状況にあると思います。」17日の八代市議会一般質問で、「改革市民の会」の野粼伸也議員は、逮捕された中村容疑者は、前の八代市長の親類で、採用の経緯が不透明なことや、市議の成松被告とも密接な関係にあったことなどをあげ、DMOの解散を求めました。これに対し、八代市経済文化交流部の西村一章部長は、「逮捕された職員の容疑はDMOの業務とは直接関係せず、今年度委託した事業も実施できると確認した」と述べ、解散は求めない考えを示しました。