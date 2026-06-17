昨年末に乳がんと診断され、その後、手術を受けて活動を再開した歌手の石原詢子さんが6月17日、自身のインスタグラムを更新。前日の投稿では喉の腫れと湿疹と発熱のため先週末から入院していることを明かしていましたが、この日の投稿で同病院を無事に退院したことを報告しました。

【写真を見る】【 がん闘病 】石原詢子『喉の腫れと湿疹と発熱』先週末から入院していた病院を退院 「ご心配をおかけいたしました！ 元気になってきてます！！」





石原さんは「今朝の血液検査の結果、好中球は思ったよりも上がっていませんでしたが、熱も下がり喉の痛みもほぼ治まったので先ほど退院して自宅に戻りました」と投稿。「病院にいれば何かあったときに‥と言う安心感はありますが、やはり自宅は落ち着きます・・。」と退院した心境を綴りました。









また「来週は６回目の抗がん剤投与になります。自宅でも医師に言われた事を守りながら、しっかり療養して備えたいと思います。」と、来週に6回目の抗がん剤治療を受けることを明かしました。









そして「ご心配をおかけいたしました！ 元気になってきてます！！ ご安心くださいね」と、感謝の言葉で締めくくりました。







【担当：芸能情報ステーション】