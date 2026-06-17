◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日、川崎競馬場・ダート２１００メートル・稍重）

ダート３歳牝馬３冠最終戦は１４頭（ＪＲＡ４頭、南関東８頭、他地区２頭）によって争われた。２番人気のペンダント（牝３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父オルフェーヴル）が、１馬身半差をつけて３歳牝馬ダート女王の座を手にした。岩田望来騎手は父の岩田康誠騎手が乗るジュワネングに競り勝ち、同レース初勝利。ゴールの後は父からのグータッチに応じ、喜びをたたえ合った。勝ちタイムは２分１８秒０。

ペンダントは新馬戦以来の芝だった前走のフローラＳで１１着と大敗したが、ダートに戻ったここで本領を発揮。砂上戦では３連勝で５戦全て連対。同馬の半兄には２０２４年の兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２、２５年の東京スプリントを勝ったエートラックス・Ｊｐｎ３がいる。

４番人気だったＪＲＡのジュワネング（岩田康誠騎手）が２着。６番人気だった船橋のブレイズエッジ（御神本訓史騎手）が３着に続いた。

岩田望来騎手（ペンダント＝１着）「（道中の感触は）すごくリズム良く運べましたし、道中のリズムが本当に最後に生きたかなと思います。

（２回目のコンビ）前回、乗ったときはチークピーシーズをつけていたんですけど、今回、調教で乗った感じ、外した方がいいんじゃないかと池江先生と話して、それがいい風に出たという感じです。

（岩田康誠騎手のジュワネングが逃げて、ペースが上がった瞬間は）３コーナー過ぎて、たれてこないと分かったので、その後ろをついてマークしていました。

（最後の直線での思いは）オヤジには負けたくないという思いで乗っていました。

（勝ってガッツポーズが出た）はい。

（最後にメッセージを）初めて尽くしの競馬ではあったけど、うまく対応してくれました。これから強くなっていくと思うので応援してもらえたらと思います」

池江泰寿調教師（ペンダント＝１着）「感無量です。内枠を利用して経済コースを通れた。３コーナーの加速が怪しかったが、直線は伸びてくれた。ダート路線に行きたいとは思うが、きょうの走りから小回りは合わない感じもする。次走は馬の状態と相談しながら決めたい」