BE:FIRST、ジャネット・ジャクソンとの「Doesn’t Really Matter (Remix)」がLINE MUSIC1位を獲得。スタジアム公演から「I Want You Back」の映像公開も
BE:FIRSTが、6月12日に配信リリースしたジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」がLINE MUSIC「洋楽 Top 100」にて1位を獲得したことをアナウンスした。
6月14日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演＜JANET JACKSON JAPAN 2026＞にゲストとして出演したBE:FIRST。ステージでは、「Doesn’t Really Matter (Remix)」のコラボ披露や、ジャクソン5の名曲にリスペクトを込めてリメイクカバーした「I Want You Back」などを披露した。
今回、LINE MUSIC「洋楽 Top 100」にて1位を獲得した「Doesn’t Really Matter (Remix)」は、英語と日本語を織り交ぜたバイリンガルコラボレーションとして制作された一曲となっている。
さらに、5月に開催された自身初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞から「I Want You Back」のライブ映像を本日YouTubeで公開した。チケットは一般発売から3分で完売、2日間で約10万人の動員を記録した、BE:FIRST史上最大規模となったライブで披露された「I Want You Back」では、公演の終盤、フルオーケストラとバックダンサーを迎え、音楽の楽しさを体現するようなステージになったという。公開中の、ジャクソン・ファミリーへのリスペクトを込めたオリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist -」と併せてぜひチェックしていただきたい。
また、すでに開催が発表されている世界4都市を回るワールドショーケース＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞だが、即完となったニューヨーク公演に追加公演が決定した。
さらにBE:FIRSTは、2026年7月1日に5thアニバーサリープロジェクト第2弾シングル「Missing」をリリース予定。記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は DJ／ProducerのJonas Blueをプロデューサーに迎えたダンスポップナンバーになっているという。ハイトーンのボーカルが忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る切ないラブソングに仕上がったとのことだ。第2弾シングル「Missing」予約は既に開始しているので、こちらもぜひチェックしてほしい。
◾️「Doesn’t Really Matter (Remix)」
URL：https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix
◾️関連プレイリスト
◇【SETLIST】JANET JACKSON JAPAN 2026 -BE:FIRST-
URL：https://BEFIRST.lnk.to/JANETJACKSONJAPAN2026
Rondo
Boom Boom Back
GRIT
Secret Garden
Don’t Wake Me Up
I Want You Back
BE:FIRST ALL DAY
◇BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist -
URL：https://BEFIRST.lnk.to/JacksonFamilyRespectPlaylist
Doesn’t Really Matter (Remix) / ジャネット・ジャクソン & BE:FIRST
I Want You Back / BE:FIRST
Off the Wall / マイケル・ジャクソン（RYUHEI 選曲）
Man in the Mirror / マイケル・ジャクソン（MANATO 選曲）
They Don’t Care About Us / マイケル・ジャクソン（LEO 選曲）
Scream / マイケル・ジャクソン、ジャネット・ジャクソン（SOTA 選曲）
P.Y.T. (Pretty Young Thing) / マイケル・ジャクソン（SHUNTO 選曲）
BURNITUP! - feat. Missy Elliott / ジャネット・ジャクソン（JUNON 選曲）
◾️＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞
詳細：https://befirst.tokyo/global2026/showcase
2026年9月25日(金)：BANGKOK・Samyan Mitrtown Hall
2026年9月27日(日)：TAIPEI・Legacy TERA
2026年10月3日(土)：MANILA・New Frontier Theater
2026年10月22日(木)：NEW YORK・Racket NYC *追加公演
2026年10月23日(金)：NEW YORK・Gramercy Theatre
◾️10thシングル「Missing」
2026年7月1日 リリース
レーベル：B-ME
予約：：https://befirst.lnk.to/Missing
▼CD収録内容（全品番共通）
1.Missing
2.Why, Why
3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
メインジャケット
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
Music Video
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-
3.Missing -Music Video Behind The Scenes-
LIVE 01
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
LIVE 02
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026
1.GRIT
2.Mainstream
3.Secret Garden
4.Stare In Wonder
5.Sapphire
6.Don’t Wake Me Up
7.I Want You Back
8.BE:FIRST ALL DAY
9.Want it (SHUNTO)
©NTV
◾️＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞
詳細：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/
○東京ドーム
2027年1月11日（月・祝）
2027年1月12日（火）
○みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日（土）
2027年2月14日（日）
○埼玉・ベルーナドーム
2027年3月6日（土）
2027年3月7日（日）
and more…
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