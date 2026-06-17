BE:FIRSTが、6月12日に配信リリースしたジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」がLINE MUSIC「洋楽 Top 100」にて1位を獲得したことをアナウンスした。

6月14日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演＜JANET JACKSON JAPAN 2026＞にゲストとして出演したBE:FIRST。ステージでは、「Doesn’t Really Matter (Remix)」のコラボ披露や、ジャクソン5の名曲にリスペクトを込めてリメイクカバーした「I Want You Back」などを披露した。

今回、LINE MUSIC「洋楽 Top 100」にて1位を獲得した「Doesn’t Really Matter (Remix)」は、英語と日本語を織り交ぜたバイリンガルコラボレーションとして制作された一曲となっている。

さらに、5月に開催された自身初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞から「I Want You Back」のライブ映像を本日YouTubeで公開した。チケットは一般発売から3分で完売、2日間で約10万人の動員を記録した、BE:FIRST史上最大規模となったライブで披露された「I Want You Back」では、公演の終盤、フルオーケストラとバックダンサーを迎え、音楽の楽しさを体現するようなステージになったという。公開中の、ジャクソン・ファミリーへのリスペクトを込めたオリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist -」と併せてぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/g2NsFsJuizA

また、すでに開催が発表されている世界4都市を回るワールドショーケース＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞だが、即完となったニューヨーク公演に追加公演が決定した。

さらにBE:FIRSTは、2026年7月1日に5thアニバーサリープロジェクト第2弾シングル「Missing」をリリース予定。記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は DJ／ProducerのJonas Blueをプロデューサーに迎えたダンスポップナンバーになっているという。ハイトーンのボーカルが忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る切ないラブソングに仕上がったとのことだ。第2弾シングル「Missing」予約は既に開始しているので、こちらもぜひチェックしてほしい。

◾️「Doesn’t Really Matter (Remix)」

URL：https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix

◾️関連プレイリスト

◇【SETLIST】JANET JACKSON JAPAN 2026 -BE:FIRST-

URL：https://BEFIRST.lnk.to/JANETJACKSONJAPAN2026

Rondo

Boom Boom Back

GRIT

Secret Garden

Don’t Wake Me Up

I Want You Back

BE:FIRST ALL DAY ◇BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist -

URL：https://BEFIRST.lnk.to/JacksonFamilyRespectPlaylist

Doesn’t Really Matter (Remix) / ジャネット・ジャクソン & BE:FIRST

I Want You Back / BE:FIRST

Off the Wall / マイケル・ジャクソン（RYUHEI 選曲）

Man in the Mirror / マイケル・ジャクソン（MANATO 選曲）

They Don’t Care About Us / マイケル・ジャクソン（LEO 選曲）

Scream / マイケル・ジャクソン、ジャネット・ジャクソン（SOTA 選曲）

P.Y.T. (Pretty Young Thing) / マイケル・ジャクソン（SHUNTO 選曲）

BURNITUP! - feat. Missy Elliott / ジャネット・ジャクソン（JUNON 選曲）

◾️＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞

詳細：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

2026年9月25日(金)：BANGKOK・Samyan Mitrtown Hall

2026年9月27日(日)：TAIPEI・Legacy TERA

2026年10月3日(土)：MANILA・New Frontier Theater

2026年10月22日(木)：NEW YORK・Racket NYC *追加公演

2026年10月23日(金)：NEW YORK・Gramercy Theatre

◾️10thシングル「Missing」

2026年7月1日 リリース

レーベル：B-ME

予約：：https://befirst.lnk.to/Missing ▼CD収録内容（全品番共通）

1.Missing

2.Why, Why

3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜

【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



＜映像収録内容＞

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY



【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



＜映像収録内容＞

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Music Video Behind The Scenes-



【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,595（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

メインジャケット



【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



＜映像収録内容＞

Music Video

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-

3.Missing -Music Video Behind The Scenes-



LIVE 01

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY



LIVE 02

D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026

1.GRIT

2.Mainstream

3.Secret Garden

4.Stare In Wonder

5.Sapphire

6.Don’t Wake Me Up

7.I Want You Back

8.BE:FIRST ALL DAY

9.Want it (SHUNTO)



©NTV

▼形態／価格【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤価格 : \5,445（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤価格 : \5,445（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード＜映像収録内容＞平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮1.New Chapter2.BF is…3.GRIT4.Secret Garden5.Brave Generation6.Boom Boom Back7.Mainstream8.Masterplan9.Don’t Wake Me Up10.Sailing11.Great Mistakes12.Blissful13.Bye-Good-Bye14.夢中15.I Want You Back16.BE:FIRST ALL DAY【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤価格 : \2,420（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤価格 : \2,420（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード＜映像収録内容＞1.Missing -Music Video-2.Missing -Music Video Behind The Scenes-【SG(スマプラ対応)】価格 : \1,595（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコードメインジャケット【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品価格 : \8,195（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品価格 : \8,195（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック＜映像収録内容＞Music Video1.Missing -Music Video-2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-3.Missing -Music Video Behind The Scenes-LIVE 01平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮1.New Chapter2.BF is…3.GRIT4.Secret Garden5.Brave Generation6.Boom Boom Back7.Mainstream8.Masterplan9.Don’t Wake Me Up10.Sailing11.Great Mistakes12.Blissful13.Bye-Good-Bye14.夢中15.I Want You Back16.BE:FIRST ALL DAYLIVE 02D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 20261.GRIT2.Mainstream3.Secret Garden4.Stare In Wonder5.Sapphire6.Don’t Wake Me Up7.I Want You Back8.BE:FIRST ALL DAY9.Want it (SHUNTO)©NTV

◾️＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞

詳細：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/ ○東京ドーム

2027年1月11日（月・祝）

2027年1月12日（火） ○みずほPayPayドーム福岡

2027年2月13日（土）

2027年2月14日（日） ○埼玉・ベルーナドーム

2027年3月6日（土）

2027年3月7日（日）

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