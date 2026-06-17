◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月１７日、栗東トレセン

好調ぶりをアピールした。２４年のフェアリーＳを制したイフェイオンを姉に持つミニトランザット（牡４歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）は栗東・坂路でシュブロンレーヴル（５歳２勝クラス）に３馬身先行。直線でも余力のある動きで５４秒８―１２秒５を計時した。最後は僚馬に首差まで迫られたが、脚取りは軽快そのものだった。

杉山佳調教師は「今週やるつもりはなかった」と、当週は軽めで仕上げた。１週前に栗東・ＣＷコースでラスト１ハロン１１秒１（全体６ハロン８７秒４）をマークしており、「沈むようにラスト２ハロンはすごく良く動けていた」と、仕上がりはこの段階でほぼ万全だ。

指揮官は「前々走から超回復を見せています」とうなずく。前々走の石清水Ｓでは降雪による代替競馬だった。トレーナーの目には、馬体が細く映っていたが、勝負根性を見せ、頭差で勝利。プラス１０キロの４７６キロと本来の姿で挑んだ前走のダービー卿ＣＴは馬場の荒れた内を選択し、０秒１差の４着。ＮＨＫマイルＣ（１２着）以来の重賞の舞台でも、上積みのある内容だった。

同じ杉山佳厩舎所属だった姉は５月１６日の鞍馬Ｓのレース中に故障で競走中止し、予後不良となった。「まだ明け４歳で成長段階ですから、今回は改めての気持ちです」。上昇曲線を描く妹が、姉の分まで活躍するべく初の重賞タイトルを目指す。