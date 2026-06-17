吉井和哉が7月22日にリリースするドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナル・サウンドトラック・アルバムCDの収録全曲のタイトル、曲順が決定した。

今回、映画撮影当時には完成していなかった「その後の“みらいのうた”」とも言うべき吉井和哉、EROそれぞれの新曲デモ音源が「No Way(demo)」吉井和哉、「66 wild life(demo)」EROとしてCDのみに特別収録される。

EROの新曲デモ音源には、約40年ぶりに当時のURGH POLICEのメンバーであるERO、MARBO Takabayashi、吉井和哉が集まってレコーディングしていることの奇跡にも注目だ。

このアルバムには、吉井和哉とEROが一緒に演奏した音源が4曲、時空を超えて収録されている。

また、約12年ぶりとなる吉井和哉ソロアルバムの年内リリースに向け、新たに吉井和哉Official TikTokアカウントが本日20時に開設された。

今後、2003年のソロデビュー以来発表してきたMVや過去の数々のライブ映像に加え、映画「みらいのうた」オリジナル・サウンドトラックやソロアルバム関連の新規動画投稿も予定されている。

◆吉井和哉Official TikTok アカウント

https://www.tiktok.com/@yoshiikazuya_official

映画「みらいのうた」オリジナル・サウンドトラック/ Various Artists

2026.7.22 CD/Digital Release

CD価格：2,750円(税込) / 品番：AZCS-10002

発売・販売：ユニバーサルミュージック

予約：https://a-sketch-lab.lnk.to/mirai-no-uta_ost ・CD収録曲

01.みらいのうた（NIPPON BUDOKAN, 2021.12.28）/ 吉井和哉

02.人形の家 / 吉井和哉

03.Hysteric Glamour（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21）/ URGH POLICE

04.Getting The Fame（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21 -Short size）/ URGH POLICE

05.JAM（TOKYO DOME, 2001.1.8）/ THE YELLOW MONKEY

06.Bye-Bye Show（TOKYO DOME, 2023.6.29）/ BiSH

07.世界の終わり（TRIAD ROCKS, 2015.5.19）/ 吉井和哉

08.復活の日 / THE YELLOW MONKEY

09.バラ色の日々（TOKYO DOME, 2024.4.27）/ THE YELLOW MONKEY

10.声（オハラ☆ブレイク’24, 2024.9.28）/ 吉井和哉

11.Getting The Fame（from 映画「みらいのうた」） / ERO・吉井和哉 ・鶴谷崇

12.みらいのうた（Instrumental -Violin Ver.）

13.Getting The Fame（Instrumental -Organ Ver.）

14.No Way（demo） / 吉井和哉 ※CDのみ収録

15.66 wild life（demo） / ERO ※CDのみ収録 ・Digital配信曲

※後日発表

映画『みらいのうた』配信情報

U-NEXTにて独占配信中

視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0294446

価格：550円（税込）／視聴期限：3日間

※映画本編の最後にはU-NEXT限定特典映像（U-NEXT Edition）が収録。THE YELLOW MONKEYメンバーの未公開シーンを含む特別編集されたインタビューなどの映像も楽しめる内容になっている。

映画『みらいのうた』追加&復活上映

4/25(土)〜5/1(金) 富山：ほとり座

4/29(祝・水)〜5/7(木) 静岡：静岡東宝会館

5/3(日)、5/10(日) 東京：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

5/22(金) 奈良：シネマサンシャイン大和郡山

5/23(土)〜5/29(金)埼玉：川越スカラ座

5/23(土)〜5/29(金) 愛知：シネマスコーレ

6/5(金) 秋田：AL☆VEシアター

6/6(土) 福島：フォーラム福島

6/11(木)宮崎：シネポート

6/12(金)、15(月)〜18(木) 佐賀：＞シアターシエマ

6/19(金)〜6/21(日) 高知：キネマ ミュージアム

7/1(水) 茨城：ユナイテッド・シネマ水戸