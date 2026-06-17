吉井和哉、ドキュメンタリー映画『みらいのうた』オリジナルサウンドトラックCD収録曲決定。TikTokアカウントも本日開設
吉井和哉が7月22日にリリースするドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナル・サウンドトラック・アルバムCDの収録全曲のタイトル、曲順が決定した。
今回、映画撮影当時には完成していなかった「その後の“みらいのうた”」とも言うべき吉井和哉、EROそれぞれの新曲デモ音源が「No Way(demo)」吉井和哉、「66 wild life(demo)」EROとしてCDのみに特別収録される。
EROの新曲デモ音源には、約40年ぶりに当時のURGH POLICEのメンバーであるERO、MARBO Takabayashi、吉井和哉が集まってレコーディングしていることの奇跡にも注目だ。
このアルバムには、吉井和哉とEROが一緒に演奏した音源が4曲、時空を超えて収録されている。
また、約12年ぶりとなる吉井和哉ソロアルバムの年内リリースに向け、新たに吉井和哉Official TikTokアカウントが本日20時に開設された。
今後、2003年のソロデビュー以来発表してきたMVや過去の数々のライブ映像に加え、映画「みらいのうた」オリジナル・サウンドトラックやソロアルバム関連の新規動画投稿も予定されている。
◆吉井和哉Official TikTok アカウント
https://www.tiktok.com/@yoshiikazuya_official
映画「みらいのうた」オリジナル・サウンドトラック/ Various Artists
2026.7.22 CD/Digital Release
CD価格：2,750円(税込) / 品番：AZCS-10002
発売・販売：ユニバーサルミュージック
予約：https://a-sketch-lab.lnk.to/mirai-no-uta_ost
・CD収録曲
01.みらいのうた（NIPPON BUDOKAN, 2021.12.28）/ 吉井和哉
02.人形の家 / 吉井和哉
03.Hysteric Glamour（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21）/ URGH POLICE
04.Getting The Fame（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21 -Short size）/ URGH POLICE
05.JAM（TOKYO DOME, 2001.1.8）/ THE YELLOW MONKEY
06.Bye-Bye Show（TOKYO DOME, 2023.6.29）/ BiSH
07.世界の終わり（TRIAD ROCKS, 2015.5.19）/ 吉井和哉
08.復活の日 / THE YELLOW MONKEY
09.バラ色の日々（TOKYO DOME, 2024.4.27）/ THE YELLOW MONKEY
10.声（オハラ☆ブレイク’24, 2024.9.28）/ 吉井和哉
11.Getting The Fame（from 映画「みらいのうた」） / ERO・吉井和哉 ・鶴谷崇
12.みらいのうた（Instrumental -Violin Ver.）
13.Getting The Fame（Instrumental -Organ Ver.）
14.No Way（demo） / 吉井和哉 ※CDのみ収録
15.66 wild life（demo） / ERO ※CDのみ収録
・Digital配信曲
※後日発表
映画『みらいのうた』配信情報
U-NEXTにて独占配信中
視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0294446
価格：550円（税込）／視聴期限：3日間
※映画本編の最後にはU-NEXT限定特典映像（U-NEXT Edition）が収録。THE YELLOW MONKEYメンバーの未公開シーンを含む特別編集されたインタビューなどの映像も楽しめる内容になっている。
映画『みらいのうた』追加&復活上映
4/25(土)〜5/1(金) 富山：ほとり座
4/29(祝・水)〜5/7(木) 静岡：静岡東宝会館
5/3(日)、5/10(日) 東京：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
5/22(金) 奈良：シネマサンシャイン大和郡山
5/23(土)〜5/29(金)埼玉：川越スカラ座
5/23(土)〜5/29(金) 愛知：シネマスコーレ
6/5(金) 秋田：AL☆VEシアター
6/6(土) 福島：フォーラム福島
6/11(木)宮崎：シネポート
6/12(金)、15(月)〜18(木) 佐賀：＞シアターシエマ
6/19(金)〜6/21(日) 高知：キネマ ミュージアム
7/1(水) 茨城：ユナイテッド・シネマ水戸
映画『みらいのうた』作品概要
吉井和哉、ERO
監督・撮影・編集：エリザベス宮地
ナレーション：小川未祐 プロデューサー：青木しん 共同プロデューサー：成瀬保則 仲安貴彦
製作：murmur TYMS PROJECT ハピネット・メディアマーケティング FM802 スペースシャワーTV ローソン
製作幹事・配給：murmur 配給協力：ティ・ジョイ
公式HP： https://mirainouta-film.jp SNSアカウント X・Instagram：＠MIRAINOUTA_film