◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

メッシがまた伝説を作った。史上最多６度目の出場となったアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）のＦＷリオネル・メッシ（３８）が１６日（日本時間１７日）、Ｊ組の初戦・アルジェリア（同２８位）戦でハットトリックを達成。史上３チーム目の２連覇を狙うチームを３―０の白星発進に導いた。Ｗ杯で初のハットトリックで大会通算１６得点とし、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録に並んだ。３８歳での１試合３得点は、２０１８年ロシアＷ杯で記録したポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウドの３３歳１３０日を抜いて最年長記録となった。

なぜ、メッシは「神の子」なのかを証明した。２―０の後半３１分に３点目を決めると、７万人近い観衆が総立ちとなった。６度目の出場で、自身初にして史上最年長のハットトリック。０６年ドイツＷ杯の初得点からちょうど２０年の６月１６日に、クローゼの通算最多得点に並んだ。興奮で狂喜乱舞の観客の声援に両手を上げて応え「夢にも思わなかったことを経験できている」と頬を緩めた。

スター３連発の大トリをど派手に締めくくった。試合開始約４時間前にはフランスのエムバペが２得点でメッシの通算得点を上回り、ノルウェーのＦＷハーランドが２得点デビュー。その衝撃をメッシが超えた。前半１７分に美しいミドルで先制すると、後半１５分にはジダン氏息子のＧＫルカ・ジダンからこぼれた球を押し込み、最後は再びミドル弾で飾った。圧巻のプレーに相手主将のＤＦマンディは「彼は史上最高の選手かもしれない。恐るべき決定力」と脱帽した。

通算タイトル数は４６。達成するべきものは全て手にした。メッシも「今の自分が経験していることは、すべてボーナスのようなもの。プロとしても、個人としても、幸いにもすべての夢をかなえることができた。夢見ていた以上だった」と話す。史上最多８度のバロンドールに、前回大会での優勝。今大会は夢の先で、本人も描けなかった未知の世界を歩んでいる。

史上最多得点という新たな金字塔を樹立し、スカローニ監督（４８）は「メッシはもう言葉で表現できない」と最大級の賛辞を贈った。ただ、当の本人は「クローゼに並んだのは光栄だが、単なる数字に過ぎない」と興味を示さず「美しい仲間たちと共に、きょうもピッチで楽しめた」と少年時代と同じように瞳を輝かせる。国境や世代の壁を越えて愛されたスーパースター。北中米の地でも魔法をかける。