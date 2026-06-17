先月、クマによる人への被害が発生した立山町の称名滝につながる遊歩道で、クマを遠ざける対策です。高周波音を発生させる装置が、きょう、遊歩道に設置されました。川腰記者がお伝えします。



川腰記者

「称名滝遊歩道では、きょうからクマが嫌がる高周波音の発生装置が取り付けられました。キーンという高い音が周辺に響き渡っています」



熊ソニックと呼ばれるこの装置は、半径100メートルから150メートルの範囲にクマが嫌がる高周波の音が届き、クマの接近を防ぐ効果があるとされます。





称名滝につながる遊歩道に3か所設置されました。県内での設置は南砺市に続いて2例目です。立山町商工観光課観光交流係 北野陽一係長「音はちょっとうるさいといいますか、不快に思われる方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、少しでも安心して観光していただくということを期待しております」称名滝につながる遊歩道では先月14日、クマが出没し、観光に訪れていた80代の男性と50代の女性が相次いで襲われ、けがをしました。それに伴い、称名滝につながる道路は一時通行止めになり、先月下旬に通行が再開されましたが、クマへの警戒が続いています。称名滝は、初夏の観光シーズンを迎えています。滝を見に訪れる人からクマを遠ざけようと、町は熊ソニックを導入しました。きょう訪れていた観光客はー。愛知県から来た観光客「安心は安心ですよね。きょうもやっているのを見て、ああいいなと思いました」静岡からの観光客「このなんかチチチっていう音？」「すごいわかったね、お父さん」記者「熊ソニックが設置されて安心？」「安心だし、もっと世間一般にこの音が広がるように、考えてくれるとうれしいんだけどな」また、クマへの注意を呼びかける看板やチラシの配布は今後も継続します。称名道路の通行は、現在午前9時から午後4時までですが、熊ソニックの導入に伴い、来月1日からは午前6時から午後7時、9月から11月までは午前7時から午後6時にする予定です。訪れる際は、クマ鈴を持っていくなど対策を心がけてください。