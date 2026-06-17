犬が遠くにいる飼い主の元へ駆け寄るかと思いきや、見せた予想外の反応がTikTokで話題になっています。投稿したのは、パグのとんちゃん・柴プーのぺっぺこぺーちゃんと暮らしている「とん&ぺっぺこぺー」さん。投稿から27.6万回以上再生され、「それでいいｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：遠くにいる犬と飼い主→『一目散に駆け寄ってきてくれる』と思ったら…あまりにも豪快な『勘違い』】

犬レーススタート！

登場するのは、パグのとんちゃん。この日は犬のレースがあり、とんちゃんも参加したんだそう。「あっちに走るんだよ」と教えられ、とんちゃんは「一番乗りでゴールするぞ！」と言わんばかりに、勢いよく走り出したといいます。

とんちゃんは一直線に飼い主さんの元を目指して、突き進んでいったんだそう。一生懸命に走る姿に、「とんちゃん、その調子！」と思わず応援したくなりますね。

パパがいない！とんちゃんの迷走劇

とんちゃんは勢いのまま、あっという間にゴールエリアへ駆け込んだといいます。ところがゴールした先には、飼い主さんの姿はなかったんだそう。とんちゃんは隣の柴犬について行ってしまったのか、飼い主さんから遠く離れた場所へゴールしてしまったのでした。

とんちゃんは「あれっ、パパはどこ？」と不安げに、辺りをきょろきょろしながら歩いていたんだとか。飼い主さんは慌ててとんちゃんの元へ行くと、すぐに飼い主さんを見つけて駆け寄ってきたといいます。

飼い主と再会！終わりよければすべてよし

とんちゃんは表情がパッと明るくなり、「パパ～！」と言わんばかりに嬉しそうに走ってきたんだそう。しっぽを振って喜びを表す姿は、どんな1等賞よりも輝いて見えたといいます。

「とんちゃん、間違えちゃったけど頑張ったね！」とやさしく撫でてもらい、とんちゃんは満足げな表情を浮かべていたんだそう。結果は少し迷走してしまいましたが、誰よりも楽しそうに走りきった最高のレースとなったのでした。

この投稿には「かわいすぎる！」「隣の柴ちゃんについて行くとんちゃん愛おしい」「違うところへまっしぐらｗ」「それでいい～ｗ」といった絶賛の声が続出しています。

投稿者である「とん&ぺっぺこぺー」さんのアカウントでは、とんちゃんとぺっぺこぺーちゃんが繰り広げる、賑やかで笑いの絶えない日常がたくさん投稿されています。見ていると元気をもらえますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「とん&ぺっぺこぺー」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。