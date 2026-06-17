タレントの中川翔子さんは6月17日、自身のInstagramを更新。息子の“ベジータヘア”を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

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タレントの中川翔子さんは6月17日、自身のInstagramを更新。かわいらしい息子たちとの日常ショットを公開しました。

【写真】毛量が多い長男

「オソロ可愛いコーデですね」

中川さんは「お兄ちゃん毛量すごい寝癖で朝からベジータヘアになってました」「そしてグレーのスウェットパンツおそろ」などとつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。1〜3枚目は、長男とのツーショットです。おそろいのパンツを着用して同じポーズを取ったり、笑顔でピースをしたりしています。17、18枚目が“ベジータヘア”になった長男のソロショット。髪が逆立っており、かわいらしいです。また「なかよし双子のふれあいが増えてます」と、息子たちが触れ合っている様子も載せています。

コメントでは「お兄ちゃんの髪の毛多いですね」「オソロ可愛いコーデですね　いい笑顔」「同じジャージに　同じポーズ　ナイスです」「お兄ちゃんいつも笑顔で本当に癒されるぅ」「とにかくかわいい　一緒に遊びたい！！2人で何話してるのかな〜」「お兄ちゃん、まん丸な目やほっぺが本当に不二家のポコちゃんに似てる」と、絶賛の声が寄せられました。

「ふたりでシンクロポーズ」

14日には「ドラえもんふたご　ふたりでシンクロポーズ」と、息子たちが同じポーズを取る写真を公開していた中川さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)