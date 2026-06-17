「毛量すごい寝癖」中川翔子、息子の“ベジータヘア”公開「不二家のポコちゃんに似てる」「いい笑顔」
タレントの中川翔子さんは6月17日、自身のInstagramを更新。かわいらしい息子たちとの日常ショットを公開しました。
【写真】毛量が多い長男
コメントでは「お兄ちゃんの髪の毛多いですね」「オソロ可愛いコーデですね いい笑顔」「同じジャージに 同じポーズ ナイスです」「お兄ちゃんいつも笑顔で本当に癒されるぅ」「とにかくかわいい 一緒に遊びたい！！2人で何話してるのかな〜」「お兄ちゃん、まん丸な目やほっぺが本当に不二家のポコちゃんに似てる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】毛量が多い長男
「オソロ可愛いコーデですね」中川さんは「お兄ちゃん毛量すごい寝癖で朝からベジータヘアになってました」「そしてグレーのスウェットパンツおそろ」などとつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。1〜3枚目は、長男とのツーショットです。おそろいのパンツを着用して同じポーズを取ったり、笑顔でピースをしたりしています。17、18枚目が“ベジータヘア”になった長男のソロショット。髪が逆立っており、かわいらしいです。また「なかよし双子のふれあいが増えてます」と、息子たちが触れ合っている様子も載せています。
「ふたりでシンクロポーズ」14日には「ドラえもんふたご ふたりでシンクロポーズ」と、息子たちが同じポーズを取る写真を公開していた中川さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)