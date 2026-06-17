「高そうではあるが…」“身長180cm以上と知って驚いた40代男性俳優”ランキング1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「身長180cm以上と知って驚いた40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、松山ケンイチさんです。2001年にオーディションでグランプリを獲得した松山さんは、翌年のドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）で俳優デビューを果たしました。2011年に女優の小雪さんと結婚し、現在は3人のお子さんがいます。素朴な役から個性的な役まで演じ分けますが、身長180cmと、実物は思った以上に背が高いのが特徴です。
▼回答者コメント
「役柄の印象から平均的な身長だと思っていたため、180cmあると知って意外でした」（20代女性／東京都）
「ドラマで拝見していて、180センチあるようには見えない」（30代女性／茨城県）
「作品によって親しみやすい雰囲気が強く、高身長の印象があまりなかったため、180cmあると知って意外でした」（40代男性／北海道）
見事1位に輝いたのは、綾野剛さん。1982年生まれの日本を代表する実力派俳優です。役に合わせた徹底的な肉体改造や、声のトーンまで緻密に計算するマニアックな役作りで、監督からも厚い信頼を寄せられています。スクリーンではカメレオンのように姿を変えますが、全身のシルエットからは、180cmという意外なほどの背の高さが際立ちます。
▼回答者コメント
「高そうではあるが、180もあると思わなかった」（40代女性／熊本県）
「細身。立ち姿勢が良い印象が少ないため」（40代女性／沖縄県）
「なんとなくダークなお色目のお洋服を着用しているのを見る機会が多いからか、今まで背が高いとは思った事がなく、他の役者さんとならんでも大きく見えなかったので」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：松山ケンイチ／44票
2位にランクインしたのは、松山ケンイチさんです。2001年にオーディションでグランプリを獲得した松山さんは、翌年のドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）で俳優デビューを果たしました。2011年に女優の小雪さんと結婚し、現在は3人のお子さんがいます。素朴な役から個性的な役まで演じ分けますが、身長180cmと、実物は思った以上に背が高いのが特徴です。
「役柄の印象から平均的な身長だと思っていたため、180cmあると知って意外でした」（20代女性／東京都）
「ドラマで拝見していて、180センチあるようには見えない」（30代女性／茨城県）
「作品によって親しみやすい雰囲気が強く、高身長の印象があまりなかったため、180cmあると知って意外でした」（40代男性／北海道）
1位：綾野剛／67票
見事1位に輝いたのは、綾野剛さん。1982年生まれの日本を代表する実力派俳優です。役に合わせた徹底的な肉体改造や、声のトーンまで緻密に計算するマニアックな役作りで、監督からも厚い信頼を寄せられています。スクリーンではカメレオンのように姿を変えますが、全身のシルエットからは、180cmという意外なほどの背の高さが際立ちます。
▼回答者コメント
「高そうではあるが、180もあると思わなかった」（40代女性／熊本県）
「細身。立ち姿勢が良い印象が少ないため」（40代女性／沖縄県）
「なんとなくダークなお色目のお洋服を着用しているのを見る機会が多いからか、今まで背が高いとは思った事がなく、他の役者さんとならんでも大きく見えなかったので」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)