All About ニュース編集部が全国300人を対象に実施した「40代男性俳優に関するアンケート」の調査結果から、「身長180cm以上と知って驚いた40代男性俳優」ランキングを発表！ 2位「松山ケンイチ」を抑えた1位は？（サムネイル画像出典：松山ケンイチさん公式Instagram）

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All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「身長180cm以上と知って驚いた40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。

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2位：松山ケンイチ／44票


2位にランクインしたのは、松山ケンイチさんです。2001年にオーディションでグランプリを獲得した松山さんは、翌年のドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）で俳優デビューを果たしました。2011年に女優の小雪さんと結婚し、現在は3人のお子さんがいます。素朴な役から個性的な役まで演じ分けますが、身長180cmと、実物は思った以上に背が高いのが特徴です。

▼回答者コメント
「役柄の印象から平均的な身長だと思っていたため、180cmあると知って意外でした」（20代女性／東京都）

「ドラマで拝見していて、180センチあるようには見えない」（30代女性／茨城県）

「作品によって親しみやすい雰囲気が強く、高身長の印象があまりなかったため、180cmあると知って意外でした」（40代男性／北海道）

1位：綾野剛／67票


見事1位に輝いたのは、綾野剛さん。1982年生まれの日本を代表する実力派俳優です。役に合わせた徹底的な肉体改造や、声のトーンまで緻密に計算するマニアックな役作りで、監督からも厚い信頼を寄せられています。スクリーンではカメレオンのように姿を変えますが、全身のシルエットからは、180cmという意外なほどの背の高さが際立ちます。

▼回答者コメント
「高そうではあるが、180もあると思わなかった」（40代女性／熊本県）

「細身。立ち姿勢が良い印象が少ないため」（40代女性／沖縄県）

「なんとなくダークなお色目のお洋服を着用しているのを見る機会が多いからか、今まで背が高いとは思った事がなく、他の役者さんとならんでも大きく見えなかったので」（50代女性／兵庫県）

※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)