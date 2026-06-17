■25年9月22日

木村敬･熊本県知事「県有スポーツ施設の再整備に着手することを宣言します！」



■県営藤崎台球場

移転と再整備が計画される熊本県営野球場。



今年に入り…

■菊陽町 小牧裕明副町長「ぜひ、菊陽町に野球場を誘致」



■玉名市 藏原隆浩市長「手を挙げないということは考えられない」



■甲佐町 甲斐高士町長「提案に手を挙げたいと」

移転先に次々と手を挙げる自治体が…





■26年5月29日■熊本市 大西一史市長「最終的に7月、県に応募したい」白熱する誘致合戦、注目される熊本市の候補地は！？熊本県が移転・再整備を計画する県営野球場について、KKTの取材では、これまでに菊陽町、玉名市など4つの市と町が誘致を表明していて、益城町は検討中としています。一体、野球場はどこに移転するのか？そんな中で17日、県内最大の都市、熊本市で、誘致に関する動きがありました。■17日の熊本市議会■大西一史市長「JR川尻駅西側を候補地案として選定しました」

大西市長は、熊本市南区のJR川尻駅西側を候補地とする方針を示しました。





■溝江翔平アナウンサー「こちらが川尻駅の西側です。見渡す限り、かなり広い田んぼが広がっています」



市が示した土地は農地などに利用されている民有地で、およそ18万平方メートルの一部を提案する考えです。



藤崎台県営野球場をめぐっては、老朽化などを理由に移転、再整備が計画され、県が移転先を募集しています。



駅に近く、街中であることや、収容人数2万人以上、駐車場1000台程度などが求められています。



KKTの取材では、これまでに熊本市のほか、菊陽町や玉名市、甲佐町が誘致の方針を示し、益城町が検討中としています。



熊本市ではこれまでに、西南部地域と託麻地域から誘致の要望書などが提出されていました。



17日、大西市長は、熊本市内で選んだ23か所の中から、県が目指す2029年度の着工を踏まえ、JR川尻駅の西側に絞り込んだと説明しました。



■大西市長「熊本市のアクセス性の良さ、立地のアクセス性の良さは非常にいい場所だと思うので、しっかりアピールすることが重要」

大西市長の発表に地元の人は…。



■70代「今はこの辺りも年寄りばっかりで農業専門の方が少ないから、かえって良いのでは」



■80代「特に南の方は何もないから、少しでもあればにぎわいも違うんじゃないかなと思いますけど」



熊本市は19日の市議会常任委員会で議論を経て、正式に候補地を決定する方針です。



熱を帯びる誘致合戦。県への誘致案提出期限は7月24日で、9月以降に移転先が決まる見通しです。