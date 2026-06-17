「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）

阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問が、ＡＢＣ「スーパーベースボール 虎バン主義。阪神×楽天」で解説。楽天がこの日、吉井理人氏の新監督就任を発表したことに言及した。

「元気ないもんね」と話し、「監督が代わるみたいだけど（リーグ戦は）明後日から始まるんでしょ。そんな切り替えてできるかな。（パ・リーグで）楽天だけでしょ、借金あるの。ロッテが（勝率）５割やから、１人負けになってしまってる。だから、やっぱりよっぽど気合を入れるというか、気持ちの問題だけど、みんながやらないと」と指摘した。

監督交代による効果を問われると、「やるのは選手だもん。なんぼ言うてもやるのは選手だから」。岡田氏の厳しい指摘につながるプレーがあった。

０−２の五回１死一塁では浅村がカウント２−２から内角へのカットボールに体勢を崩されながら逆方向へ打ち返し、ゴロで一、二塁間を破った。

しかし、続く村林は２ボールからの３球目を引っ張って遊ゴロ併殺に倒れてしまう。「浅村があんな無理して一、三塁をつくる打ち方をしてるのにね。２ボールだからなんでもいけっていう打ち方をするから。今の現状ですよ、楽天のね。（村林は）目の前で見てるのにね。勝てない原因ですよ」とコメントした。

また０−４の七回１死では代打・糸原がショート後方へ打ち上げた飛球に対して、捕球すると思われた遊撃・村林が突如、後ろを向いてしまう。左翼手、中堅手とお見合いする形となり、二塁打とされた。岡田氏は「プロのプレーじゃないですもんね」とばっさり。ここから２点を追加された。

楽天は１０日に三木肇監督の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチが監督代行に就任していた。吉井新監督は１９日・ロッテ戦から指揮を執る。前ロッテ監督であり、シーズン中に異例となる監督就任となった。