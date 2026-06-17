ＳＴＵ４８のセンター経験者・中村舞の２ｎｄ写真集（タイトル未定、８月２７日発売）の先行カットが１７日、解禁された。

１ｓｔ写真集からちょうど２年となる８月２７日に発売される２ｎｄ写真集のロケ地は、雄大な自然が広がる北海道。温泉宿で見せる浴衣姿からのぞく美しい背中や、スキーウエアから一転、ドキッとするランジェリーカットなど、１ｓｔ写真集にはなかった新たな挑戦がみどころだ。

中村は「自分の人生の中でまさか２冊目を出せるとは思っていなかったのでとてもうれしいです。ありがとうございます」と感謝。「今回は北海道で撮影しました。大地やお花畑や自然たくさんの場所に足を運んでありのままの自分を撮影しました。ずっとロングだった髪の毛をバッサリと切ってみる挑戦もしたので、１ｓｔとはまた違った中村舞が見られるのではないかなと思います！」とアピールしている。

中村はＳＴＵ４８ドラフト３期生で、「舞Ｑ」の愛称で親しまれる。シングル作品は１３作連続選抜入り。２０２４年８ｔｈシングル「花は誰のもの？」でトライアングルセンター、２６年の１３ｔｈシングル「好きすぎて泣く」では初のシングル単独センターを務める。２４年ｓｔ写真集「嫌いの反対」（宝島社）を発売。２５年映画「鬼ベラシ」主演。特技のクラッシックバレエを生かし、バレエミュージカル主演などさまざまなジャンルで活動中。