【北里琉・櫻井優衣・斎藤司】Ray㋲が愛用！透明感をつくる《美白ケア》を伝授♡
透き通るような白肌は1日にしてならず！そこで今回は、北里琉・櫻井優衣・斎藤さんが普段から実践している「透明感のつくり方」をご紹介します。Ray㋲愛用のアイテムを取り入れて、夏の日差しにも負けないお肌をみんなで目指しましょ♡
Ray model clip vol.86
テーマ：Rayモデル的透明感のつくり方
夏も透明感たっぷりなRay㋲たち。美肌のヒケツは早めのケアのおかげなんだとか♡
パックやクリームなど、強い日差しに負けないための必須アイテムをご紹介します。
Check! 北里琉
朝鮮美女の米サンクリームリピ4本目のお気に入り
「どれだけ塗っても白浮きしない朝鮮美女の米サンクリームがスゴイんです！ベースメイクにもいっさい響かないのが好きすぎてもう4本目に突入」
Check! FRUITS ZIPPER・櫻井優衣
WHITE CONCのホワイトニングクリーム白肌にしてくれる魔法みたいなクリーム
「うっかり日焼けしちゃったときに、色白肌にしてくれる魔法のクリーム！宮古島でがっつり日焼けをしてしまって、WHITE CONCのホワイトコンク ホワイトニング CC CIIを使い始めたんですが、とってもいいんです」
Check! 斎藤司
Dr.Gのマスク一撃で透明感が復活
「最近、教えてもらったDr.Gのマスクを早速ゲットしました。今までのものとはレベルが違う、一撃で復活する。すごく肌の透明感が出る。BTSのジンくんを目の前で見たときの彼の透明感を、僕も手に入れたい」
斎藤司
Ray編集部 副編集長 小田和希子
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