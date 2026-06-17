【北里琉・櫻井優衣・斎藤司】Ray㋲が愛用！透明感をつくる《美白ケア》を伝授♡

透き通るような白肌は1日にしてならず！そこで今回は、北里琉・櫻井優衣・斎藤さんが普段から実践している「透明感のつくり方」をご紹介します。Ray㋲愛用のアイテムを取り入れて、夏の日差しにも負けないお肌をみんなで目指しましょ♡

Ray model clip vol.86 テーマ：Rayモデル的透明感のつくり方 夏も透明感たっぷりなRay㋲たち。美肌のヒケツは早めのケアのおかげなんだとか♡ パックやクリームなど、強い日差しに負けないための必須アイテムをご紹介します。

Check! 北里琉 朝鮮美女の米サンクリームリピ4本目のお気に入り 「どれだけ塗っても白浮きしない朝鮮美女の米サンクリームがスゴイんです！ベースメイクにもいっさい響かないのが好きすぎてもう4本目に突入」

Check! FRUITS ZIPPER・櫻井優衣 WHITE CONCのホワイトニングクリーム白肌にしてくれる魔法みたいなクリーム 「うっかり日焼けしちゃったときに、色白肌にしてくれる魔法のクリーム！宮古島でがっつり日焼けをしてしまって、WHITE CONCのホワイトコンク ホワイトニング CC CIIを使い始めたんですが、とってもいいんです」

Check! 斎藤司 Dr.Gのマスク一撃で透明感が復活 「最近、教えてもらったDr.Gのマスクを早速ゲットしました。今までのものとはレベルが違う、一撃で復活する。すごく肌の透明感が出る。BTSのジンくんを目の前で見たときの彼の透明感を、僕も手に入れたい」

斎藤司

Ray編集部 副編集長 小田和希子

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