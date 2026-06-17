◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）

１３大会ぶり２度目の出場のコンゴ（ＦＩＦＡランク４６位）は、初戦でＣ・ロナウド擁するポルトガル（同５位）と対戦する。

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コンゴはアフリカ大陸中央部に位置する国で、２００以上の部族がいる。１９９７年以前の旧国名はザイール。今大会はザイール代表として出場した１９７４年西ドイツ大会以来のＷ杯となる。

コンゴは大陸間プレーオフでジャマイカを１―０で下して、５２年ぶりのＷ杯出場をつかんだ。しかし現地入り前には自国でのエボラ出血熱の流行を受け、首都キンシャサで予定されていた壮行イベントが中止に。米政府から入国前に２１日間の隔離措置を義務づけられた。

愛称は日本語でヒョウを意味する「レオパーズ」。１１日に米テキサス州ヒューストンの空港に降り立った際は、愛称のヒョウの柄が右肩から胸元にかけてあしらわれた黒のスーツで登場。手にはおそろいのヒョウ柄のクッションバッグを運び、個性的なファッションで強烈なインパクトを残した。

指揮官はフランス出身のデサブル監督（４９）。アフリカのチームらしく身体能力の高さと個の強さを備えている。マンチェスターＵなどで活躍したＤＦワンビサカら欧州のチームでプレーしている選手も多くいる。

◆コンゴ（１３大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク４６位。Ｗ杯最高成績は１９７４年の１次Ｌ敗退。アフリカ選手権は１９６８、７４年と２度優勝。セバスチャン・デサブル監督（４９）が指揮。主な選手はＤＦワンビサカ（ウェストハム）、ＦＷウィサ（ニューカッスル）。アフリカ予選後に大陸間プレーオフでジャマイカを下し、本大会出場権を獲得。首都キンシャサ。人口約１億８００万人。