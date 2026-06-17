氷見市の山あいにある宿泊施設が整備されることになりました。コンセプトは「自然の恵みで自給自足」。梅本記者のリポートです。



美しい棚田が広がる、氷見市長坂。天気がよければ、遠く富山湾越しに立山連峰も望む見晴らしのよい有休農地に、その施設は作られます。



1日２組限定。東京のリゾート会社などが計画する宿泊施設です。



長坂の藤井隆区長

「関係人口とか交流人口を増やしたい。都会の人もこういう所は喜んで来ていただける、インバウンドも来られるというなかにおいては、魅力ある土地ではないかと地元は思っている」





客室は2部屋。建材は、長坂の田んぼの土やワラに能登半島地震で被災した建物から再利用した古材。「自然の恵みで自給自足」をコンセプトに、使用する電気は太陽光発電、水は雨水をろ過して賄います。宿泊施設を運営 ARTH 髙野由之社長「もっといろんな人がこの棚田っていいなって思えるように、棚田の魅力がアップするようなそんな施設にしたいと思っています」「日本の棚田百選」にも選ばれている長坂の景色。しかし、この裏では、過疎や担い手不足といった地域の課題を抱えています。棚田のオーナー制度もその解決策の1つ。今年、28回目の田植えシーズンを迎えました。菊地市長「能登半島地震から2年4か月、経ちましたけども、このプロジェクトも、この創造的復興の第一歩になるのではないかと思って、本当に期待を持って楽しみにしているところです」今年度のオーナーは43組。地元住民と協力してコシヒカリの苗を植えました。小学6年生 木和田翔太さん「すごくここは自然がいい所なので、絶対に守っていきたいです、もう次も次もどんどん世代をまわして、この自然豊かな土地を守って、守っていきたいです」施設を担う2つの会社も棚田オーナーに加わり、額に汗して田植えをしました。記者「棚田オーナーとしての田植えはどうだった？」ARTH 髙野由之社長「シンプルにすごい楽しかったですね。共有したいのは棚田とかこの景観の美しさと、もうひとつ、おコメのおいしさなんですね」宿泊施設を運営 ヤマタネCRE事業部 黒田勝部長「ここを維持しようとか発展させていこうというのに賛同してくれる人が増えるんじゃないかと思っているので、そうなってくれるといいなあと思っています。まずは知ってもらわないと」氷見の自然を売りにしつつ、休耕地を活用し、地域の活性化につなげる今回のプロジェクト。今年12月のプレオープンを経て、本格オープンは来年3月の予定です。施設では、夕食をあえて出さず、地元の飲食店で食べてもらい、収益の一部は長坂の農地再生や景観整備に回すなど、地域活性化につなげる計画です。協力を得られる事業者を募っているということです。