元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が17日、東京・アーバンドックららぽーと豊洲のシーサイドデッキメーンステージで、新シングル「シアワセ記念日」の発売記念イベントを行った。パフォーマンス中にミスが飛び出すも、柏木らしいお茶目な一面に、会場が温かい空気に包まれた。

バラードの新曲「シアワセ記念日」をしっとり歌い上げる中、一瞬歌詞を忘れてしまった様子。「今日発売だからばれないかなと思ったけど、コーラスが入っててごまかしきれなかった」と苦笑いするも、カップリング曲「君は僕のShining Star」の披露中にも、少し歌唱が止まる場面があった。想像以上の大声量のコールに「初めてコールをいただいたものですから、びっくり動揺してしまいまして…」と笑いつつ「最高でした！」と茶目っ気たっぷりに場を盛り上げた。

「ポニーテールとシュシュ」、「Everyday、カチューシャ」といったAKBの名曲からスタート。会場について「ららぽーと大好き人間でして、しょっちゅう一人で行ったり、母と来たり、AKBを卒業する直前に一人でかき氷を食べにきて、幸せそうな家族に囲まれて、一人30代の女がかき氷を食べている、自分って本当にこのままでいいのかと卒業をある意味決心した場所でもある」と笑わせながらも「なかなか普段私の歌ってる姿を見る機会もないと思うので、こういうところでイベントができてうれしい」と喜んだ。

最後は「ギンガムチェック」で締めくくり。現役時代を想起させるはつらつとした笑顔で、元気いっぱいにパフォーマンスを終えた。