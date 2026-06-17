知床遊覧船事故で運航会社社長・桂田精一被告（62）に禁錮5年判決　悪天候で出航は過失と認定、遺族は「短かすぎる」と複雑な声

知床沖の遊覧船沈没事故で、悪天候での出航は事故を予見できたとして、運航会社社長に禁錮5年の実刑判決が言い渡された。

遺族からは判決への不満や複雑な声が上がった。

運航会社社長に禁固5年の実刑判決

17日午前9時半ごろ、北海道・釧路地裁前を歩くのは、4年前、北海道・知床沖で沈没事故を起こした遊覧船「KAZU I」の運航会社社長・桂田精一（かつらだ・せいいち）被告（62）。

業務上過失致死の罪に問われている裁判で、桂田被告に言い渡されたのは、禁錮5年の実刑判決だった。

事故は2022年4月、オホーツク海から世界自然遺産・知床の雄大な風景などが楽しめるツアーで起きた。

悪天候が予想される中、出航した遊覧船「KAZU I」は約3時間後に沈没した。

大規模な捜索が行われ、乗客・乗員20人が死亡し、現在も6人の行方が分かっていない。

事故発生から4日後、運航会社の社長だった桂田被告は、会見で「この度はお騒がせしまして大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。

土下座を三度繰り返したこの会見で、桂田被告は「海が荒れた場合には引き返す『条件付き運航』だった」などと説明したが、安全管理上、悪天候の中で『条件付き運航』という判断はあり得ないなどと批判が相次いだ。

記者：

ーー桂田さん、説明責任果たせたと言えますか？

桂田精一被告：

…。

記者：

ーー逃げも隠れもしないと言っていたじゃないですか？

桂田精一被告：

会見があるから急いでいるんですよ。

事故から2年後の2024年10月、桂田被告は業務上過失致死の罪で起訴された。

裁判の最大の争点は、船に乗っていなかった桂田被告が「事故の危険性を認識していたかどうか」だった。

これまでの裁判で、弁護側は無罪を主張する一方、検察側は禁錮5年を求刑していた。

遺族「納得できない」「短すぎる」

そして迎えた17日、桂田被告に対し、裁判長は「安全に対する意識の希薄さや運航管理者としての自覚の低さがうかがえる」、「反省や謝罪の弁を述べているが、内容や態度を見ても事故の結果を真摯（しんし）に受け止めているようには見受けられない」などと指摘した。

そして、「悪天候の中で出航させることは沈没など事故を予見することができ、被告には過失がある」として、求刑通り禁錮5年の実刑判決を言い渡した。

裁判終了後、被害者の家族らが取材に応じ、現在の心境を明かした。

事故で死亡した鈴木智也さんの親友：

亡くなった親友の気持ちを考えると納得のいく結果ではなかったと思います。本人は命と引き換えに天国へ行ったのに、桂田被告は（刑が確定しても）5年で普通の生活に戻れると思うと憤りが湧いてきます。

行方不明となっている小柳宝大さんの父親：

上限いっぱいの判決が下ったなという安堵（あんど）感と、なんか5年というのは短すぎるなとという、そういう悲しい気持ちの両面を持ちました。

一方、桂田被告も「（事故により）多くの乗客の方、船員が亡くなられたこと、また依然として行方不明の方々もおられることについては法人代表者として、これからも謝罪と償いを続けていく所存です」とコメントした。

判決後、弁護側が即日控訴したことが判明、裁判は今後も続くことになる。

（「イット!」6月17日放送より）