水だけで100日生きると言われるハブを、アルコール度数の高い泡盛などに漬け込んだ沖縄の伝統酒「ハブ酒」。



【写真】仕込みタンクには、大量のハブがウネウネ

飲めば精力みなぎるともっぱらのウワサだが、SNS上では今、そんなハブ酒の仕込みタンクが大きな注目を集めている。



「おきなわワールドにハブ酒の酒造所があるんだけど、衝撃的すぎる笑」



とその模様を紹介したのは現在、日本一周に挑戦中の「Sleepy Deeply@日本一周中」さん（@SleepdeeplyGG）。



透明の仕込みタンクの中には、酒に漬けられた何十匹とも知れぬハブ…。沖縄のご当地酒とは知っていても、なんともグロテスクな光景だ。



Sleepy Deeplyさんに、お話を聞いた。



――今回おきなわワールドを訪れた経緯は？



Sleepy Deeply：日本一周をしている最中、おきなわワールドは口コミ評価も高く、特に玉泉洞を見てみたかったのがきっかけです。実際に行ってみると、鍾乳洞だけでなく園内全体が充実していて、とても楽しめました。



――この光景をご覧になったご感想を。



Sleepy Deeply：歩いていて一目見た瞬間に分かるほど、衝撃的な光景でした。まるでハブの断末魔の叫びが聞こえてきそうな迫力があり、とても印象に残っています。



――ハブ酒は召し上がったのでしょうか？



Sleepy Deeply：お酒は体質的に飲めないため試していませんが、売り場にはさまざまな種類のハブ酒が並んでおり、その豊富さに驚きました。飲める方が少しうらやましいです（笑）。



――ご投稿に対し、大きな反響がありました。



Sleepy Deeply：「飲んでみたい」というコメントが、予想以上に多く寄せられました。沖縄を訪れる機会があれば、ぜひ実際に飲んで感想を聞かせてほしいと思っています。



◇ ◇



SNSユーザーからは



「ヘビーすぎます…」

「これは衝撃画像です」

「これ飲むんですか！？かなり勇気がいりそう」

「高校生のときの修学旅行でこれ見たな！そのとき、友達がここで買ったハブアタックみたいな名前の精力剤を僕にくれたわ」

「マムシ酒も同じです。最初は水を入れて何回か捨てて、汚れを出すと聞きました。福島県会津で店先に並べているところがあって、私は大変苦手なので通れないので困ります」



など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは、ハブ酒を召し上がったことがあるだろうか？



冒頭でも紹介した通り、Sleepy Deeplyさんは現在、日本一周をしながら各地の旅や観光地の魅力を発信中。「少しでもこの旅が、みなさんの旅行や日帰り旅のきっかけになればうれしいです」ということなので、ご興味ある方はぜひSleepy DeeplyさんのXアカウントをご覧いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）