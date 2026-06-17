news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「特殊詐欺G統括か…男を強制送還 被害額は数十億円か」についてお伝えします。

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タイの首都・バンコクで捜査員に両腕を抱えられながら出てくる男。

強制送還されたのは、佐々木裕介容疑者（38）。特殊詐欺グループを統括する立場だったとされています。

記者

「カンボジアの詐欺拠点には関与していたんでしょうか？ リーダーだったんですか？」

記者の問いかけに沈黙を続ける、佐々木容疑者。

記者

「リクルーター役といわれていますが、いかがでしょうか」

「グループのリーダーだったんですか？」

「首謀者だったんですか？」

警察によりますと、佐々木容疑者は、去年、カンボジア・ポイペトの特殊詐欺拠点で、「かけ子」らと共謀し、茨城県に住む女性から現金3140万円をだまし取った疑いがもたれています。

この拠点をめぐっては、去年、「かけ子」として詐欺に関与したとして日本人29人が逮捕されて、被害額はポイペトの拠点だけで数十億円にのぼるとみられています。

佐々木容疑者は他にも、カンボジア国内外で複数の詐欺拠点を運営していたとみられます。佐々木容疑者は調べに対し、黙秘していますが、警察は組織の全容解明を進めています。