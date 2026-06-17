18日は前線が北上し沖縄は夏空、週末は広い範囲で雨に。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■にわか雨や雷雨に注意 沖縄は夏空広がる

18日（木）は梅雨前線が本州の南に停滞する予想で、沖縄は夏空が広がるでしょう。強い日差しが照り付けて梅雨明けしたような暑さとなりそうです。関東は朝を中心に雨が降り、通勤通学の時間帯は沿岸部で雨脚が強まりそうです。日中は天気回復しますが、上空に寒気が流れ込む影響で大気の状態が不安定になりそうです。北日本や東日本を中心に、午後は急な雨や雷雨に注意が必要です。西日本は晴れ間もありますが、九州南部では引き続き激しい雨に警戒が必要です。九州北部も日中は山沿いを中心に、にわか雨や雷雨にお気を付けください。

■夏のような暑さが続く 湿度上がり蒸し暑さもアップ

18日（木）も日本海側を中心に30℃を超えるところが多くなりそうです。松江は31℃まで上がる予想で、新潟は17日ぶりの真夏日が予想されています。名古屋や大阪も30℃の予想で5日ぶりに真夏日になるでしょう。東京は28℃で前日と同じくらいの気温になりますが、湿度が上がるため蒸し暑さは増しそうです。北海道も真夏並みの暑さで、旭川は29℃、札幌も28℃まで上がるでしょう。6月とは思えない暑さになりますので、熱中症には注意が必要です。

■週末は広い範囲で雨 九州は警報級の大雨の恐れも

この先も梅雨前線は本州付近に停滞しやすく、西日本や東日本は曇りや雨の日が多くなりそうです。20日（土）から21日（日）にかけては、日本海を低気圧が進む影響で広い範囲で雨が降るでしょう。北陸や東北など、まだ梅雨入りしていない地域でも梅雨入りの発表があるかもしれません。また、雨雲の元となるような非常に湿った空気が流れ込む九州では、警報級の大雨となる恐れがあるため、今後の情報にはご注意ください。関東も週末はまとまった雨が降る予想で、気温の変化が大きくなりそうです。東京の土曜日の最高気温は28℃、日曜日は22℃と前日より大幅に下がって梅雨寒となるでしょう。服装選びにはお気を付けください。沖縄はしばらくは晴れの天気が続く予想で、梅雨明けの発表も近いかもしれません。

気象予報士 澤麻美