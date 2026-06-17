「ファーム・交流戦、ＤｅＮＡ−ヤクルト」（１７日、横須賀スタジアム）

ＤｅＮＡに新外国人として加入したヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）＝前ジャイアンツ＝が、２軍戦・ヤクルト戦（横須賀）で来日初実戦に臨み、「４番・ＤＨ」でスタメンに名を連ね、３打数無安打だった。

相手投手はいずれも増居で、第１打席は一回１死一塁から二飛。第２打席は四回１死、低めの変化球をとらえるも右飛に倒れ、第３打席はバットを折られて三飛だった。

エンカーナシオンは試合後、取材に対応。「自分の中でも試合の感覚とか、相手のピッチャーはどうなんだろうというところにフォーカスしてやって。結果としては自分が求めていた結果とは違って、ファンの皆さんが求めていた結果とは違ったんですけど、これからもっともっと頑張って状態が上がればと思います」と話し、約１カ月ほど実戦から離れていたが「ボールの見え方については満足しているというか、これ以下は絶対ないのかなという感覚でいます」と話した。

登場曲は「ドラゴンボールＺ」の主題歌「ＣＨＡ−ＬＡ ＨＥＡＤ−ＣＨＡ−ＬＡ」で、「子どもの時はドラゴンボールがすごく好きで、家で夕方５時に流れていたので、みんなで家に集まって見ていました」と笑顔を浮かべていた。