女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が17日、メンバーの星谷美来（23）が8月をもってグループを卒業すると、公式サイトで発表した。

「メンバーの星谷美来より申し出があり、8月末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告。8月25日に東京・恵比寿「The Garden Hall」で卒業公演を行うこともあわせて発表された。同グループからの卒業は、25年の春野莉々に続く2人目。

星谷はサイトでコメントを発表した。「高嶺のなでしことして全力で駆け抜けていく中で、これからの自分の将来について考えた時に、ここで一度立ち止まって、次のステップへの一歩を踏み出すことが、今の私には必要だと思い、卒業という道を選びました」。決断の理由を説明しつつ、「決して後ろ向きな理由ではなく、未来へ前を向くための決断であることを、まず大好きなみなさまにお伝えさせてください」と、ファンに呼びかけるようにつづった。

「大好きなメンバーと、いつも支えてくださったスタッフの方々、そして何より、どんな時も味方でいてくれたファンのみなさんと出会えた私は、本当に幸せ者です」。メンバーやファンらに感謝を伝えた。

活動は残り2カ月あまり。「卒業まで残された時間は多くありませんが、応援してくださる大切なみなさまと過ごせる一分一秒を何よりも愛おしく、大切にしていきたいです。これまでいただいた溢れるほどのたくさんの愛に、最後まで高嶺のなでしこの一員として、感謝の気持ちを精一杯お返ししていきたいと思っています」と、決意を記した。

高嶺のなでしこは22年、元「ラストアイドル」メンバーら10人で結成。23年にはSNSで話題になった楽曲「可愛くてごめん」をカバーした。日本武道館での公演を目標に活動している。