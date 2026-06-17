種子島沖・馬毛島での自衛隊基地建設を巡る動きです。地元・西之表市では、隊員宿舎の工事が地中のごみで中断しています。市は、廃棄物混じりの土を1000万円近くかけ処理する方針ですが、市議から疑問の声も上がっています。

防衛省は、馬毛島で勤務する自衛隊員のために97戸分の宿舎を西之表市内に整備する計画です。

しかし、ごみ処理場だった時代の大量の古タイヤなどが地中から出たため、工事はおととしから止まっています。

建設地は、市が防衛省に2260万円で売却したもので、「ごみ処理場だったことは売却前に防衛省に説明した」としています。

処理費用986万円を追加の提案

そして、きょう17日の市議会で、市は廃棄物が混じった土の処理費用986万円を、追加の補正予算案として提案しました。

Q.なぜ市が負担？

（西之表市・八板俊輔市長）「途中段階ではなかなか説明しづらい」

Q.何のための負担か？

（西之表市・八板俊輔市長）「建設を継続するための負担」

処理費の負担について、市議は…

（西之表市・濱島明人市議）「もしこれを否決したら宿舎建設再開が遅れる。ここにできないとなると、それも困る」

（西之表市・宇野裕未市議）「一般財源で対応しなければならないという、十分な説明ができているとは思えない」

建設地を巡っては、西之表市は去年行った地中を調べるボーリング調査で、すでに1100万円を支出しています。

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