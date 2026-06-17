鹿児島の未来のために頑張る人たちを紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

今回は大隅半島・錦江町です。認知症であっても社会に出て、いきいきと暮らすために。高齢化と人口減少が進むまちの新たな取り組みです。

錦江町の小学校で、下校する児童を見送るお年寄りたち。

普通のお年寄りに見えるが…

一見、普通のお年寄りに見えますが、皆さん、軽度の認知症です。

Q.おじいさん・おばあさんが校門で待ってくれるのはどう？

（児童）「うれしい」「うれしいです」

認知症になっても社会に出て生きがいを見つけてもらおうと、地元のNPO法人とボランティアが支えています。

「楽しい活動」

活動に参加する今熊登さん（75）。8年前、認知症と診断されました。

（今熊さん）「楽しい活動です」

この日は積み木づくり。材料は、町内の木材加工会社から出た端材です。この日は地元のまつり向けに販売し、売り上げの8270円は仲間で分け合いました。

その日の活動はみんなで話し合って

活動を支えるNPO法人「たがやす」の理事・山田みなみさん（30）です。その日の活動は、みんなで話し合って決めます。

（山田さん）「登さん、きょうは何する？」

（今熊さん）「花壇整備は？」

（山田さん）「草取りがメインかな」

兵庫県西宮市出身の山田さん。学生時代に参加した移住支援のイベントで、錦江町と出会いました。

（NPO法人たがやす 山田みなみさん）

「田舎で暮らしたい。農家さんを身近に感じ、暮らしたいという思いがあった」

認知症のお年寄りを支える活動

2019年から3年間、町の地域おこし協力隊を務めた後、町の役に立ちたいと、他の移住者と一緒にNPO法人を立ち上げました。

町の委託で4年前に始めたのが、認知症のお年寄りを支える活動です。認知症の高齢者14人が参加しています。

祖母も認知症 その経験を活動に

山田さんの祖母も認知症で、その経験を活動に生かしています。

（NPO法人たがやす 山田みなみさん）

「認知症で孤立感を感じながら暮らしている方は、この町にはかなりたくさんいると思う」「認知症になっても楽しく活動し、いきいきと生きられる」

高齢者がおよそ半数を占める錦江町

人口およそ5900人の錦江町。65歳以上の高齢者がおよそ半数を占めます。その2割近くが認知症です。

現役時代は自動車学校で働き、毎日の晩酌が楽しみだったという今熊さん。認知症を発症したのは8年前でした。

2人で泣いた日も

（妻 千和子さん）「言葉が出なくて、冷蔵庫も開けられない」

2人で泣いた日もありました。

（妻 千和子さん）

「本人がつらかったのは、免許証の返納」

「自動車学校で長年働いて、もう車に乗れない。主人も泣いて、私も一緒に泣いた」

日々の楽しみが増えた

NPOの山田さんたちの支援もあって、今は日々の楽しみが増えたといいます。

（妻 千和子さん）

「認知症になったら、外に出ることは難しい。主人は『（活動に）行かない』と言うが、行けばやっぱり楽しい」

「いつも（玄関先の）いすに座って待っている。迎えのバスが来るまで待っている」

「高齢者であっても活躍する町」

日本では、今や高齢者の8人に1人が認知症といわれ、社会参加が課題となっています。錦江町は、認知症であっても高齢者がいきいきと暮らせる町をつくりつつあります。

（錦江町 有村智明副町長）

「認知症の診断を受けると、何もできない人っていうらく印を世間から押される。認知症の大部分、80%くらいは軽度あるいは中度」

「認知症になっても、障害があっても、高齢者であっても活躍する町」

認知症であっても輝ける場を

NPO法人の山田さんも、町と連携しながら、認知症であっても輝ける場をつくりたいと考えています。

（NPO法人たがやす 山田みなみさん）「（認知症に）なってもいいんだと思えたり、家族も安心して送り出せたり。安心して集まれる、認知症でも楽しくいられる、場所がたくさん生まれたらいい」

「2人で仲良くやっていきたい」

Q.これから登さんはどうあってほしい？

（妻 千和子さん・73）「これだけ回復してくれたので、ずっと維持して健康で長生きしてもらいたい。2人で仲良くやっていきたい」

NPOの活動に、周囲の支え、そして生まれたつながり。認知症に人たちも一緒に、地域の中で幸せを感じる場所がありました。

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