カーリング女子で、ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が１７日、自身のインスタグラムを更新した。

吉田は「Ｎｅｗ ｍｙ ｂｕｄｄｙ」と書き始め、首からカメラを下げて笑顔を見せるショットを公開した。続けて「実は４年くらい使ってたＧＲを３月のカナダでの世界選手権で紛失。（みんなと撮ったたくさんの思い出の写真も無くなり非常に落ち込んでましたが、ようやく立ち直りました。）またＧＲを買い直そうかと悩んだけど、せっかくなら別のカメラを試してみようと思い、今回はｆｕｊｉｆｉｌｍ Ｘ１００ｆ を中古で購入。これからよろしくお願いいたします」とつづった。

この投稿にファンからは「またステキな思い出をたくさん記録できますように」「ＧＲ紛失は泣きますね 野沢温泉の写真とか楽しみにしてます」「なんか、ちなみちゃんが自然で良い」「かわいい」などのコメントが寄せられている。

吉田は元アルペンスキー選手で日本スキー連盟アルペンコーチの夫・河野恭介さんと２２年７月に結婚。３月３１日に「ロコ・ソラーレ」からの退団を発表し、新たに発足するプロリーグ「ロックリーグ」に「チームタイフーン」のキャプテンとして参戦することを発表した。