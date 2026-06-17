昨年のロンドンに続き、フランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。14日の千秋楽では横綱・豊昇龍（立浪）との決定戦を制した大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）が幕内トーナメントの総合優勝を果たした。その一方、千秋楽の決勝で高安（田子ノ浦）を寄り切った豊昇龍が、高安に対して見せた“優しい”笑顔が印象的で、ほっこりする一コマもあった。

【映像】豊昇龍が高安に見せた“優しい”笑顔

31年ぶり３度目となるパリ公演は両日でおよそ1万5000人の観衆を集めて行われた。13日、初日の幕内トーナメントでは、豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）ら両横綱が敗れる波乱の幕開け。決勝は琴櫻と霧島（音羽山）の大関対決となり、琴櫻が霧島を下して優勝を果たした。

二日目千秋楽のトーナメントでは、豊昇龍が小結・高安（田子ノ浦）を寄り切って優勝。初日のトーナメントを制した琴櫻との優勝決定戦が行われ、琴櫻が豊昇龍を寄り切って総合優勝を果たした。

注目の瞬間は、千秋楽トーナメントの決勝。豊昇龍が高安を寄り切って二日目の優勝を決めた一番で起こった。勝敗が決した直後、豊昇龍は高安に笑みを浮かべながら右手で“ポン”と高安の背中を叩くと、高安も笑みを浮かべて一つ頷いた。

その後、花道を下がっていく高安は右こぶしを2度、力強く突き上げてパリの観衆にアピール。カメラが捉えた両力士の清々しいやり取りは、本場所ではなかなか見ることのできない貴重な一コマだった。

大盛況のうちに幕を閉じた大相撲パリ公演を経て、大相撲七月場所は7月12日（日）から名古屋・IGアリーナにて開催される。（ABEMA／大相撲チャンネル）