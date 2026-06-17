三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（37）が17日、兵庫・西宮市の「西宮ガーデンズ」で行われたFM802の人気番組「on―air with TACTY IN THE MORNING」（月〜木曜前6・00）の公開収録（25日放送）に臨んだ。

ファン1500人の「岩ちゃ〜ん」のかけ声で登場した岩田。ゲストとして同局番組初登場で、公開収録も久々だ。時折、客席に手を振り、黄色い声援が会場にこだました。

昨年11月、三代目 J SOUL BROTHERSはデビュー15周年を迎えた。メモリアルイヤーの集大成として9度目のドームツアー「JSB LAND〜FOREVER〜」を7日に福岡からスタート。7月1、2日には京セラドームで大阪公演を開催する。ツアーについては「お祭りというコンセプト」とPR。大阪のファンには「一番盛り上がります。皆さん、声がデカい。倍ぐらいの声で、背中を押してくれます。楽しみ」と語った。

DJの大抜卓人（52）とのトークではメンバーやファンへ感謝の気持ちを表した。また、来場者へのサービスとして18日配信開始となる新曲「KATANA」の一部が披露された。人気アニメ「刃牙道」第2クールのエンディングテーマとなる。

ソロ活動としてアジアツアー「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025―2026“SPACE COWBOY”」を開催。昨年11月から国内4会場7公演、さらに台北、バンコク、ソウルと海外でもファンを熱狂させた。ソロでリリースした新曲「RISE NOW」がTVCMソングにもなった。