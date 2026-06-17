【FIFAワールドカップ2026】イラク代表 1−4 ノルウェー代表（日本時間6月17日／ボストン・スタジアム）

【映像】怪物ハーランドの「競走馬プレス」（実際の様子）

ノルウェーの怪物が、まるで馬のような迫力のハイプレスを披露。FWアーリング・ハーランドの2点目には、ファンから「鬼プレス怖いって」など驚きの声が上がった。

日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026グループI第1節でノルウェー代表はイラク代表と対戦。28年ぶりのW杯出場となるヴァイキングのエース・ハーランドは、29分に先制ゴールを決めると、同点に追いつかれた後の43分に勝ち越しゴールをマークする。

イラクが最終ラインでボールを回す中、ハーランドはDFザイド・タシーンに猛プレス。タシーンがGKジャラル・ハッサンにバックパスしたが、このボールがわずかに弱くなったのをノルウェーの怪物は見逃さなかった。

バックパスの瞬間にプレッシングのスイッチを入れると、一気にトップスピードで相手GKへ襲いかかる。ハッサンは慌ててボールを蹴り出したが、これがハーランドの身体に当たり、そのままゴールへ吸い込まれた。

「まるで競走馬のような迫力」

DAZNで解説を務めた鄭大世氏（元北朝鮮代表FW）は、「馬のような迫力のプレッシャーですよね。彼はよくニンジンを食べてるんですが、まるで競走馬のような迫力」と驚愕。同じく解説の権田修一氏（ヴィッセル神戸）も、「ハーランドはボールが弱くなった時点で狙ってますよね。このプレスはストライカーの一個の条件ですよね。1点は1点」と説明した。

195cm・88kgの巨漢ハーランドによる迫力の鬼プレッシングは、SNSでも大きな話題に。ファンからは「鬼プレス怖いって」「ハーランドさすがよなー」「ここを逃さないのが世界のストライカー」「ハーランドに追いかけ回されたら怖いって」「速すぎるだろ」「ダンプカーが突っ込んできたみたい」「こんな巨漢に詰められるとか俺がキーパーなら走って逃げ出す」「爆速プレス怖すぎるだろこれ。ハーランド向かってきたら俺なら家帰る」などの声が寄せられた。

後半にもさらに2ゴールを加えたノルウェー代表は、4−1でイラク代表を一蹴。28年ぶりのW杯で好スタートを切った。

（FIFAワールドカップ2026）

