AKASAKIが、新曲「離さないでいて」を本日配信リリース。あわせてMVも公開されている。

（関連：サマソニ『Spotify Stage』DAY2レポート：AKASAKI、muque、Billyrrom…注目アクト6組に熱狂 “81分”で繋いだマイクリレーも）

「離さないでいて」は、7月15日にリリースされるインディーズ1stアルバム『last YOUNG』からの第2弾先行シングル。同楽曲は、2025年12月18日にKT Zepp Yokohamaで開催された『AKASAKI 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」』のツアーファイナルにて、アンコールで「ファンの皆を想って作った曲です」というMCとともに弾き語りで初披露された一曲だ。

本日20時に公開されたMVは、女友達4人組の学生時代の淡い青春の思い出と、卒業後の現在を対比させた映像作品となっている。

AKASAKIは「『離さないでいて』は、僕がはじめてファンを想って作った大切な楽曲です。これからも、より多くの人に応援されるアーティストになれるように、たくさん曲を作っていきます。ライブで一緒にこの曲を歌いましょう！」とコメントしている。

あわせて、アルバム封入のシリアルコードで応募できるプレミアムライブ『AKASAKI 完全シークレットライブ「秘密基地」』の詳細も発表された。9月16日に名古屋 NAGOYA ReNY limited、9月22日に東京キネマ倶楽部にて開催され、抽選で合計650名が招待される。

・AKASAKI コメント

「離さないでいて」は、僕がはじめてファンを想って作った大切な楽曲です。これからも、より多くの人に応援されるアーティストになれるように、たくさん曲を作っていきます。

ライブで一緒にこの曲を歌いましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）