RADWIMPSが、8月12日にリリースするライブ映像作品『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』より、「賜物」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

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あわせて、映像作品のリリースに先駆け、本公演の模様が6月20日からNetflixで世界独占配信されることも決定した。Netflixでは12月27日の有明公演のみが配信される。

『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』は、昨年10月から12月にかけて全国9カ所17公演で開催された、RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念した国内ツアー。8月12日にリリースされる映像作品には、2025年12月27日の東京 有明アリーナ公演の模様がアンコールを含む全21曲で収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）