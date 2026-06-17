懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょう放送したニュース」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、過去の6月17日のニュースを見ていきましょう。

【写真を見る】小学生が見つけた国の特別天然記念物 村長室から金庫が消えた 人気のロケ地で緊急修理 あの日の岡山・香川… ニュースアーカイブス【6月17日】

小学生が見つけたのは国の特別天然記念物

まずは、26年前のきょう6月17日。

岡山県倉敷市の住宅の用水路で、国の特別天然記念物に指定されているオオサンショウウオが見つかりました。

体長90センチ、赤茶けた色に黒のまだらがあります。

このオオサンショウウオを捕まえたのは、なんと小学生。登校中の午前8時ごろに見つけ、放課後、捕まえたということです。

岡山県では、北部の冷たいきれいな川に生息していて、県南で見つかるのは珍しいことでした。

役場の村長室から金庫が消えた

続いては、2002年、岡山県美甘村の役場で村長室から金庫が盗まれたというニュースです。

金庫の中には、村長の公印＝公の印鑑が入っていて、出勤した村長が金庫ごとなくなっていることに気づき、警察に連絡をしました。

金庫は約40センチ四方の金属製で、重さは90キロ程度ありますが、付近に引きずった跡などはなかったということです。なお、その後、勝山町の会社の車庫でバールのようなものでこじ開けられ、放置された金庫が見つかりました。公印はそのまま残っていたことから、金目当ての犯行だったとされています。

人気のロケ地でブランコの修理

続いて、今から22年前、2004年の6月17日、香川県庵治町に設置されていたブランコの修理が急遽行われました。

大勢の若者がこの場所を訪れ、ブランコを利用した結果、壊れそうになったということなんですが、なぜそれほど人気なのかわかりますか？

実はこの場所、2004年に公開された大ヒット映画「世界の中心で、愛をさけぶ」のロケ地なんです。

庵治町の港を見下ろす皇子神社は、映画では主人公が少年時代に初恋相手とデートをした場所ということで、デートスポットとして人気を集めました。庵治町にとっては、うれしい悲鳴だったようです。



ニュースアーカイブスでした。