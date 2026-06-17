Hammer Head Sharkが、自主レーベル“YOUGAZE”の設立を発表。また、レーベル始動の第一歩として、8月22日に東京 桜台POOLにて出演者公募の主催イベントを開催する。

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本公演では、出演者のジャンル、編成、形式等は問わないとしており、本日6月17日より募集が開始となった。

なおHammer Head Sharkは、6月24日に新レーベル第1弾となる新曲「ぼくらふたりきり」をリリース。同日には、渋谷La.mamaにて井上園子（BAND SET）を迎え、連続企画の第2弾を開催する。

・Hammer Head Shark コメント

自主レーベル「YOUGAZE」設立のおしらせ

「君」と「視線」はバンドを続けてみつけました。最初はひとりで音楽をみつけて、メンバーをみつけて、ライブしてたら其処に居る君の視線をみつけて、それを一緒作ってくれる仲間をみつけました。このままで十分だけど、まだみつけたいものがあって、そのために広がって行きたいと思いました。

Hammer Head Sharkらしく純粋な音楽のまま君の側へ行くことを願って「YOUGAZE」を動かしていきます。

そして、その第一歩としてYOUGAZE主催のイベントを開催します。

YOUGAZE pre.「kaiba」日時：2026年8月22日（土）会場：桜台POOL開場 16:30／開演17:00チケット：\2,500＋1D

本公演は対バンイベントを予定しています。今回は初めての試みで出演者を公募させていただきます。ジャンル、編成、形式等は問いません。期限：6月17日～7月3日（hhs.nkhh@gmail.com）迄ご連絡ください。お待ちしています。

（文＝リアルサウンド編集部）