フレグランスも“ひんやり”!?　ヴァシリーサから“イチゴのかき氷イメージ”冷感フレグランスが登場

フィッツコーポレーションは7月3日、フレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」から、2026年夏の“スイーツコレクション”として、あまずっぱいイチゴのかき氷を思わせる香りとひんやり感※を楽しめる「ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム」を数量限定で発売します。

また、一般発売に先駆けて全国のPLAZA（一部店舗除く）、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて、6月19日より先行発売を順次開始します。

※ 40mL：メントール（清涼成分）配合、8mL：乳酸メンチル（清涼成分）配合

■2026年夏のテーマは「イチゴのかき氷」

芯のある現代女性に向けて誕生したフレグランスブランド「ヴァシリーサ」のスイーツをモチーフにした“スイーツコレクション”。

これまで「レモンケーキ」「生チョコレート」などをテーマに届けてきましたが、2026年夏、新たに迎えるテーマは「イチゴのかき氷」です。

「ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム」は、じゅわっと甘いイチゴにひんやりと重なるミントがシュガーシロップと溶け合う、大人のかき氷を思わせる香り。

また、夏限定フレグランスにふさわしく、纏った際にひんやりとしたかき氷を肌でも感じることができる“冷感処方※”を採用し、ひんやりコスメとして夏の涼感も届けます。

さらに、ボトルデザインでもイチゴのかき氷をイメージした世界観を表現。ジューシーなイチゴシロップをかけたような鮮やかなルージュカラーが上部から美しくグラデーションされ、氷にシロップが溶け込んでいくような情景を思わせます。

SNS 等でも度々話題となる甘くジューシーなベリー系の香り。この夏はイチゴのかき氷をイメージした香りを、心地よいひんやり感とともに楽しんではいかがでしょうか。

※ 40mL：メントール（清涼成分）配合、8mL：乳酸メンチル（清涼成分）配合

■商品概要

【香りの特徴】

じゅわっと甘いストロベリーにひんやりと重なるミントがシュガーシロップと溶け合い、落ち着いたムスクとウッドが包み込む。あまずっぱいイチゴのかき氷の香り。

【エディブルノート：シュガーシロップ】

トップ：イチゴ、ミント、レモン、リーフィグリーン

ミドル：ミュゲ、ジャスミン、ローズ、ゼラニウム

ラスト：ホワイトムスク、アンバー、ウッディ、バニラ、シュガーシロップ

【冷感処方】

ひんやりとしたかき氷を肌でも感じる“冷感処方※”を採用。「ヴァシリーサ」のヌード ワン シリーズとしては、初となる“ひんやりフレグランス”です。

※ 40mL：メントール（清涼成分）配合、8mL：乳酸メンチル（清涼成分）配合

●ブランド名：ヴァシリーサ

●商品名：

（1）ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム

（2）ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム MINI

●容量：（1）40mL／（2）8mL

●価格：（1）4,400円／（2）1,650円

●先行発売日：2026年6月19日より、先行発売を順次開始

●先行販売先 ：

・全国のPLAZA（一部店舗除く）

・公式オンラインストア「FITS you. STORE」 https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/vasilisa

●一般発売日：2026年7月3日

●一般販売先：全国のバラエティショップ、ディスカウントストア等 （一部店舗除く）

（エボル）