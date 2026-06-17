フレグランスも“ひんやり”!? ヴァシリーサから“イチゴのかき氷イメージ”冷感フレグランスが登場
フィッツコーポレーションは7月3日、フレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」から、2026年夏の“スイーツコレクション”として、あまずっぱいイチゴのかき氷を思わせる香りとひんやり感※を楽しめる「ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム」を数量限定で発売します。
また、一般発売に先駆けて全国のPLAZA（一部店舗除く）、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて、6月19日より先行発売を順次開始します。
※ 40mL：メントール（清涼成分）配合、8mL：乳酸メンチル（清涼成分）配合
■2026年夏のテーマは「イチゴのかき氷」
芯のある現代女性に向けて誕生したフレグランスブランド「ヴァシリーサ」のスイーツをモチーフにした“スイーツコレクション”。
これまで「レモンケーキ」「生チョコレート」などをテーマに届けてきましたが、2026年夏、新たに迎えるテーマは「イチゴのかき氷」です。
「ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム」は、じゅわっと甘いイチゴにひんやりと重なるミントがシュガーシロップと溶け合う、大人のかき氷を思わせる香り。
また、夏限定フレグランスにふさわしく、纏った際にひんやりとしたかき氷を肌でも感じることができる“冷感処方※”を採用し、ひんやりコスメとして夏の涼感も届けます。
さらに、ボトルデザインでもイチゴのかき氷をイメージした世界観を表現。ジューシーなイチゴシロップをかけたような鮮やかなルージュカラーが上部から美しくグラデーションされ、氷にシロップが溶け込んでいくような情景を思わせます。
SNS 等でも度々話題となる甘くジューシーなベリー系の香り。この夏はイチゴのかき氷をイメージした香りを、心地よいひんやり感とともに楽しんではいかがでしょうか。
※ 40mL：メントール（清涼成分）配合、8mL：乳酸メンチル（清涼成分）配合
■商品概要
【香りの特徴】
じゅわっと甘いストロベリーにひんやりと重なるミントがシュガーシロップと溶け合い、落ち着いたムスクとウッドが包み込む。あまずっぱいイチゴのかき氷の香り。
【エディブルノート：シュガーシロップ】
トップ：イチゴ、ミント、レモン、リーフィグリーン
ミドル：ミュゲ、ジャスミン、ローズ、ゼラニウム
ラスト：ホワイトムスク、アンバー、ウッディ、バニラ、シュガーシロップ
【冷感処方】
ひんやりとしたかき氷を肌でも感じる“冷感処方※”を採用。「ヴァシリーサ」のヌード ワン シリーズとしては、初となる“ひんやりフレグランス”です。
※ 40mL：メントール（清涼成分）配合、8mL：乳酸メンチル（清涼成分）配合
●ブランド名：ヴァシリーサ
●商品名：
（1）ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム
（2）ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム MINI
●容量：（1）40mL／（2）8mL
●価格：（1）4,400円／（2）1,650円
●先行発売日：2026年6月19日より、先行発売を順次開始
●先行販売先 ：
・全国のPLAZA（一部店舗除く）
・公式オンラインストア「FITS you. STORE」 https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/vasilisa
●一般発売日：2026年7月3日
●一般販売先：全国のバラエティショップ、ディスカウントストア等 （一部店舗除く）
（エボル）