6月17日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



丸八ホールディングス <3504> [名証Ｍ] 決算月【3月】 6/17発表

毎年3月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、おふとんのクリーニング1枚パック（1000株以上は2枚パック）を無料提供する。



■記念優待 ――――――――――――



Ｊトラスト <8508> [東証Ｓ] 決算月【12月】 6/17発表

保証残高や預り資産残高の目標突破を記念して特別株主優待を実施。26年9月2日時点で100株以上を保有する株主を対象に、最大1万円相当のデジタルギフトを贈呈する。



富士急行 <9010> [東証Ｐ] 決算月【3月】 6/17発表

創立100周年記念株主優待を実施。26年8月末時点で100株以上を保有する株主に対し、「遊園地フリーパスペアチケット引換券」1枚を贈呈する。また、100株以上を新規取得した株主や買い増しした株主を対象に、ホテルペア宿泊券などが計100組に当たる特別プレゼントキャンペーンも併せて実施する。



株探ニュース