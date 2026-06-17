札幌・すすきのに新たなホテルが誕生します。



その場所は、独創的なデザインでディスコ・クラブシーンを彩った「キングムー」の跡地です。



バブル期の遺産を継承したホテルの全貌とは。



札幌・すすきのに開業する「ランドーホテル札幌へリテージ」です。



（北本アナウンサー）「まさに今どきのスタイリッシュなホテルの入り口には、キングムーの外観をモチーフにしたオブジェがあるんですね。ここだけちょっと異世界な感じ、時が止まったままのような雰囲気です」





かつてこの場所には、独創的な外観ですすきのの夜を彩ったダンスクラブ「キングムー」がありました。キングムーはバブル期の象徴として１９９１年に誕生し、ディスコやダンスクラブとして親しまれてきました。建物の老朽化と再開発のため２０２３年に閉店し、ホテルの建設が進んでいました。

（北本アナウンサー）「すごいですね。チェックインのカウンターですが、この壁などいままでホテルのカウンターで見たことのないデザインですね。しかもこの両脇にタカのオブジェがあるんですが、これは実際にキングムーでバーカウンターで使われていたものだそうなんですね。迫力満点ですね」



フロントに置かれた巨大なオブジェは、「キングムー」で実際に使われていたものを再利用。



館内の随所に、キングムーの雰囲気が散りばめられています。



さらにこんな仕掛けも…



手をかざすと光るアートです。



ここにもキングムーのロゴが記されていて、当時の記憶が蘇る音楽も流れます。

そして、気になる客室は…



（北本アナウンサー）「こちらは最も数が多いタイプの客室なんですが、ソファーもありまして、そしてベッドはセミダブルが２台も用意されています。さらに奥に行きますと、なんとキッチンがあります。長期滞在を想定してつくられているということです」



長期滞在する人をターゲットにしていて、キッチンも備え付けられています。



最も多い部屋は４人まで泊まれるツインルーム。



１室３万円からと、１人あたり７５００円で泊まれるプランもあるんです。



（エスコン 小桜和彦さん）「すすきのらしいデザインにしたい。キングムーの見た目の外観からすごいインパクトがあって、私も初めて見たときすごく印象に残った。札幌の皆さまに愛されている外観だし、またキングムーを知らない人でも刺激的なホテルの滞在体験を提供できる」



「ランド―ホテル札幌ヘリテージ」は６月２６日にグランドオープンします。