FIFAワールドカップ2026のグループリーグ第2戦で日本代表と対戦するチュニジアは、新たに就任したエルベ・ルナール監督が現地16日に取材に応じました。

チュニジアは、第1戦でスウェーデンに1-5で大敗し、日本戦の前にサブリ・ラムシ監督が電撃解任。「こうしてチームに合流できることを心から嬉しく思います」と率直に語ったルナール新監督は、就任までの経緯について「サッカー連盟から連絡があった時、私には一瞬のためらいもありませんでした」と語ります。

また、会見前には選手たちと会い、「もう一度頭を上げ、前に進まなければならない。君たちはチュニジアという国の代表でここに来ている。それは名誉であり義務でもある。第1試合よりももっといい結果を出さなければならない」と話したことを明かしました。

チームの雰囲気については、「とてもいいですよ。選手たちは私が来るのを待ってくれていましたし、何の問題もありません。グループステージはまだ2試合残っていますから、とにかくそこが一番重要です」と力を込めました。

さらに日本代表にも言及。サウジアラビア代表監督の経験もありアジアの戦いを知るルナール新監督は、「ご存知かもしれませんが、私は日本代表のことを実によく知っています。ですから私にとって、日本はアジアで最高のチームです。すばらしいチームですし、親善試合でも非常にいい結果を残していました。初戦でオランダと引き分けたのも見事なパフォーマンスでした」と賛辞の言葉を並べます。

そして、「日本代表のクオリティーは熟知していますが、現時点で私たちは自分たち自身に集中する必要があります」と話し、「日本代表についてですが、素晴らしい選手がたくさんいるので、特定の個人名を挙げるつもりはありません。なぜなら、日本の最大の強みは『組織力』だからです。全員で連動して戦うチームです。ですから、誰がメンバーに入ろうとも、常に同じスタイルでプレーしてきます。それは森保一監督の手腕でもありますね」とライバルに最大限の敬意を表しました。