さとふる、ふるさと納税「上半期人気ランキング」発表 1位トイレットペーパー、2位ティッシュ【10位まで一覧】
ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営する株式会社さとふるは17日、「2026年上半期人気お礼品ランキング」を発表。静岡県富士市のトイレットペーパーが初の1位を獲得した。
【画像】「5個入り×12セット」60箱…クラリスボックスティッシュ
2位は栃木県小山市のボックスティッシュが入り、日用品がお礼品ランキングの1位・2位を独占するのは初めてとなった。また、7位・8位にもトイレットペーパーがランクインし、TOP10のうち4品を日用品が占める結果だった。
物価上昇が続くなか、ふるさと納税を活用して家計負担の軽減につながるお礼品を選ぶ傾向がうかがえるものとなった。
1位 静岡県富士市／エコロジープレミアム トイレットペーパー ダブル 96ロール 日用品（寄付金額1万4000円）
2位 栃木県小山市／クラリスボックスティッシュ60箱（1箱220組／440枚）（5個入り×12セット）（寄付金額1万4000円）
3位 宮城県気仙沼市／訳あり 鮭 切身 約2kg（宮城東洋 宮城県 気仙沼市）サーモン（寄付金額1万2500円）
4位 茨城県境町／【さとふる限定】 2種食べ比べ 10kg 茨城県産 【令和7年産／白米】（寄付金額1万6800円）
5位 山梨県山梨市／【2026年発送】シャインマスカット 2房（約1kg）山梨県産フルーツ 人気のぶどう（寄付金額1万3000円）
6位 千葉県大網白里市／【令和7年産2年連続特A評価!千葉県 米コシヒカリ 10kg（5kg×2袋）（寄付金額1万6000円）
7位 静岡県富士宮市／エリエール トイレットティシュー コンパクトシングル 8ロール×8パック 64ロール 1.5倍巻（寄付金額1万6000円）
8位 静岡県富士宮市／エリエール トイレットティシュー コンパクトダブル 8ロール×8パック 64ロール 1.5倍巻（寄付金額1万6000円）
9位 愛知県西尾市／【大容量】特大大盛むきえび1.6キロ（正味）（寄付金額1万2000円）
10位 山梨県富士吉田市／炭酸水 500ml 35本 VOXストレート 強炭酸水 ラベルレス 1ケース（寄付金額5500円）
【画像】「5個入り×12セット」60箱…クラリスボックスティッシュ
2位は栃木県小山市のボックスティッシュが入り、日用品がお礼品ランキングの1位・2位を独占するのは初めてとなった。また、7位・8位にもトイレットペーパーがランクインし、TOP10のうち4品を日用品が占める結果だった。
1位 静岡県富士市／エコロジープレミアム トイレットペーパー ダブル 96ロール 日用品（寄付金額1万4000円）
2位 栃木県小山市／クラリスボックスティッシュ60箱（1箱220組／440枚）（5個入り×12セット）（寄付金額1万4000円）
3位 宮城県気仙沼市／訳あり 鮭 切身 約2kg（宮城東洋 宮城県 気仙沼市）サーモン（寄付金額1万2500円）
4位 茨城県境町／【さとふる限定】 2種食べ比べ 10kg 茨城県産 【令和7年産／白米】（寄付金額1万6800円）
5位 山梨県山梨市／【2026年発送】シャインマスカット 2房（約1kg）山梨県産フルーツ 人気のぶどう（寄付金額1万3000円）
6位 千葉県大網白里市／【令和7年産2年連続特A評価!千葉県 米コシヒカリ 10kg（5kg×2袋）（寄付金額1万6000円）
7位 静岡県富士宮市／エリエール トイレットティシュー コンパクトシングル 8ロール×8パック 64ロール 1.5倍巻（寄付金額1万6000円）
8位 静岡県富士宮市／エリエール トイレットティシュー コンパクトダブル 8ロール×8パック 64ロール 1.5倍巻（寄付金額1万6000円）
9位 愛知県西尾市／【大容量】特大大盛むきえび1.6キロ（正味）（寄付金額1万2000円）
10位 山梨県富士吉田市／炭酸水 500ml 35本 VOXストレート 強炭酸水 ラベルレス 1ケース（寄付金額5500円）