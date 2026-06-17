俳優の横浜流星（29）が17日、都内で化粧品ブランド「シュウ ウエムラ」表参道ヒルズ本店shu:ARTstageオープニングイベントに出席した。

ブランドの原点である表参道に店舗がオープンすることにちなみ、自身の原点を明かした。人生全体では「小学1年生の頃に空手を始めたこと。そこで精神力や忍耐力、礼儀が今の基盤となっている」とターニングポイントを挙げた。

役者人生での原点は「高校2年生の頃、『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日）で1年間戦隊ものをやらせていただいて、そこで芝居を学んだ。この世界で生きていこうと決めた」と話した。

また、これまでの俳優人生の中で先輩などから受け継ぎ今の自身の表現に生きていることを聞かれ「うまい答えになるか分からないんですけど、勝手に受け継いでいる、受け継ぎたいという思いがある。映画人として映画業界に少しでも貢献できればという思いが年々強くなっている」と映画界への募る思いを話した。「自分の頭の中に世に届けたい作品がたくさんある。先輩方が多く挑戦されていますけど、プロデュース業とかにも挑戦して、少しでも映画業界に貢献できればと言う思いが強くなっています」と力を込めた。

一問一答にも挑戦。演じた役で印象に残っているメークには昨年大ヒットした映画「国宝」での女形のメークを挙げた。