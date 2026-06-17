40代以降、代謝が落ちて脂肪がつきやすくなったり、体のあちこちにかゆみを感じたことはありませんか？ ここでは、更年期の症状のひとつである「産後太り・肌の乾燥」についてのお悩みをご紹介。そして、産婦人科医の高尾美穂先生が対処法や病院に行くべき目安を教えてくれました。

※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

Q：出産ごとに体重増加。産後太りが戻りません

最初の質問は、産後太りについて。

「4年前に長女、1年前に二女を出産し、合計で6kg増えた体重が戻りません。現在、身長152cmで体重61kg。40代になってからますますやせにくくなり、困っています」（43歳）

A：食生活を見直しつつ生活のなかでこまめに体を動かして

妊娠中は体が水分や脂肪をため込もうと働くので、食事に気をつけても体重が増えやすい時期です。また、産後はたいてい赤ちゃんのお世話が最優先。食生活が不規則になったり、十分な睡眠がとれなかったりすることも、産後やせにくい理由になります。ですから妊娠中から出産後しばらくの間は、無理してダイエットなんて考えなくても大丈夫。

ただ、相談者さんはお産から1年以上たっている様子。生理も戻っている頃ですから、そろそろダイエットを考えてもいいでしょう。相談者さんの身長と体重からBMI（肥満度の指数）を計算すると26.4。これは肥満（1度）に当たります。肥満は生活習慣病のベースにもなるので、健康のためにもまずは出産前の体重（55kg）を目指しましょう。

このまま更年期に差しかかると、女性ホルモンのエストロゲンが減ることで筋肉量を維持できず、代謝も落ちて、ますます脂肪がつきやすくなります。ダイエットに本腰を入れるなら、今がチャンスです！

●ダイエットは正しい食生活と運動習慣から

望ましいダイエットの基本は、正しい食習慣と運動習慣を身につけることから。効率よくやせるなら食事内容の見直しが不可欠です。今は子育てが忙しくストレスもたまりやすい時期なので、無理をせず、必要な摂取カロリーを把握し、栄養バランスがとれた食事にすることから始めてみて。小さなお子さんがいるお母さんは、子どもの食べ残しを無意識に口にしがちですが、ご自身の栄養バランスも気にしてみてください。

もし体を動かす時間がつくれるのなら、脂肪燃焼効果が高いウォーキングのような有酸素運動がおすすめです。難しければ、子どもと思いきり遊ぶだけでもかなりのカロリーを消費できるでしょう。今日からでも遅くはありません。ぜひ体を動かしてみてください。

Q：肌が乾燥します。皮膚が薄いところはとくにかゆいです

続いては、皮膚のかゆみについての質問です。

「40歳過ぎから体のあちこちにかゆみを感じます。すね、腰回りなど皮膚の薄い部分がひどく、とくに体が温まるとかゆみが増します。外陰部や乳頭もかゆいですが、はずかしくて相談できません」（43歳）

A：皮膚の乾燥によりかゆみが発生。肌なら皮膚科、外陰部なら婦人科へ

女性ホルモンのエストロゲンは、肌のうるおいを保つコラーゲンやヒアルロン酸の生成を助ける働きがあります。そのため女性ホルモンが減少すると、肌の水分量が減り、弾力やツヤが失われます。エストロゲンが“美の守り神”と呼ばれるのは、このような理由によるものです。

また肌には、外的刺激をはねのけるバリア機能が存在していますが、皮膚が乾燥するとその働きが低下し、摩擦や炎症によるかゆみが生じやすくなります。すねや腰、背中、乳首など皮脂が少ない部分はとくにその影響を受けやすいゾーンです。お風呂に入ると血行がよくなりますが、それが神経を刺激し、かゆみを強く感じることもあります。

●保湿ケアがいちばん大切

いちばんの対策は、保湿ケアをしっかり行うこと。コラーゲンやヒアルロン酸のような保湿成分もすすめられていますが、うるおいを逃がさないフタとなるワセリンなどを塗るのもおすすめです。かゆいからといってかきむしると、それが刺激となってさらにかゆみが増すので、注意してくださいね。

お風呂で体を洗う際は、ナイロンタオルなど肌への摩擦を生むものは使わず、たっぷりの泡でなでるように洗ってください。かゆみがひどい場合は、がまんせず皮膚科を受診しましょう。

●外陰部のかゆみは婦人科に相談

また、外陰部のかゆみは、ナプキンやショーツのこすれが原因となることが多いです。お風呂ではぬるま湯でやさしく洗い、肌触りや通気性のいいナプキンや下着を選びましょう。なかなかかゆみが治まらないときは婦人科で相談してください。

なお、閉経後あたりからは「萎縮性腟炎」も外陰部にかゆみやピリピリ感を感じる原因に。治療法にはHRT（ホルモン補充療法）や腟錠があります。婦人科にご相談ください。