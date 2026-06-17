家事がしやすくなるキッチン収納の工夫を紹介します。夫婦2人暮らしで、禅の考え方を取り入れた生活の発信や、シンプル暮らしについての著書もあるminiさん（40代）のケースです。適正量を意識し、見た目と使い勝手のよさを両立した「調理アイテム」「食器」「日用品ストック」の管理術をぜひ参考に。

「たす」から「引く」へ。禅の考えで心に余裕が生まれた

miniさんの暮らしが変わったきっかけは、「不要なものを省いて効率よく生きる」という、禅の考え方でした。自分自身やものと向き合い、台所も必要なものだけを厳選するように。

【写真】皿は重ねても4枚までのルールに

「今の自分が大切にしたいもの以外を手放したら、視界に余白が生まれて、心もすっきり整って。『ものがなくてもどうにかなる』と自分を信頼できるようになりました。そんな大らかな心を育むことができたのも、ものと向き合ったおかげだと思っています」（miniさん・以下同）

作業に向き合うため、視界はなるべくすっきり

台所は、気持ちよく料理ができる空間に整えて。「食べ物には人を幸せにする力があると思うんです。それをつくる台所は、神聖な場所。料理に集中したいから、余計なものは置きません」

●地震対策で「出しっぱなし」をやめたら掃除もしやすく

「地震への恐怖があり、災害時に食器や道具類が凶器にならないよう、引き出しにしまうようにしています」。おかげで掃除も気楽に取りかかれるように。

●素材別にまとめると見た目も心も落ち着く

ガラスの器はガラス同士、というように素材別にまとめて収納。「形や大きさが違っても、素材が一緒だとごちゃつかず、視界のノイズになりません」

あれどこ？ と思ったら管理しきれていない証拠

「あれ、どこだっけ？」は、自分が把握できる“ものの適正量”を超えたサイン。「2〜3か月に1度、場所別にものを全部出して、不要なものは処分。ムダ買いや迷子がなくなります」

●ストックは使った数を見える化して把握する

日用品は、使うごとに収納庫の扉にはった紙に使った数を書いて在庫を管理。重複買いを防ぎます。

●小皿は重ねても4枚まで

器は、地震対策ともちすぎ防止のために食器棚を置かず、シンク下の引き出しへ。重ねる場合は、取り出しやすさと安全を考えて4枚まで。