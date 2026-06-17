猫に酸化したフードを与えてはいけない理由5つ

開封後のフードは、見た目がほとんど変わらなくても、着実に酸化が進んでいます。猫は香りに非常に敏感な動物なので、劣化したフードは食べなくなるだけでなく、胃腸への負担になることも。「なぜダメなのか」を理由ごとに整理しておきましょう。

1.脂質の酸化で刺激物質が生じることがある

フードの脂質が酸化すると、アルデヒドやケトンといった刺激物質が生成されることがあります。

こうした成分は胃腸への負担になりやすく、体調を崩す原因になります。目に見えない変化だからこそ、見落としやすいポイントです。

2.ビタミンなどの栄養素が壊れやすくなる

酸化が進むと、ビタミン類をはじめとする栄養素が劣化しやすく、同じ量を食べていても、必要な栄養を十分に摂れなくなる可能性があります。

「ちゃんと食べているのに元気がない」という場合、フードの劣化が原因かもしれません。

3.におい・味が落ちて食べなくなる

猫は香りで食欲が大きく左右される動物です。酸化したフードは風味が落ちるため、急に食いつきが悪くなることがあります。

「急にごはんを残すようになった」と感じたら、フードの状態を確認してみましょう。

4.下痢・嘔吐などの体調不良につながることがある

酸化したフードを食べたことで、下痢や嘔吐などの消化器症状が出る場合があります。特に胃腸が弱い猫、子猫、シニア猫は影響が出やすい傾向があります。

「なんとなく調子が悪そう」が続くときは、フードの鮮度も見直してみてください。

5.長期的に続くと健康リスクが高まる可能性がある

酸化したフードを食べ続けると、栄養不足が蓄積したり、まれに炎症性の病気につながる可能性も指摘されています。

一度や二度では大きな問題にならなくても、「少しくらいなら」の積み重ねが一番危険です。

見分けるポイント

フードの酸化は、注意して見るといくつかのサインで気づけることがあります。

油っぽい古いにおいがする 色が変わっている、黄ばんでいる 以前よりベタつきを感じる 猫の食いつきが急に落ちた

こうした変化が見られるフードは、無理に与えないのが安全です。

ドライフードの適切な保存法

酸化を完全に止めることはできませんが、保存の仕方ひとつで進み方は大きく変わります。難しいことは何もなく、少し意識するだけで実践できるものばかりです。

愛猫のフードを少しでも新鮮な状態で保つために、基本の保存法を押さえておきましょう。

密閉して空気に触れさせない

開封後は袋の口をしっかり閉じ、できれば密閉容器に入れて保管しましょう。袋ごと容器に入れると、におい移りも防ぎやすくなります。

高温多湿・直射日光を避ける

酸化は熱と光によって速く進みます。置き場所は涼しく暗い場所が基本です。コンロ周りや窓際、シンクの下など、温度と湿度が上がりやすい場所は避けましょう。

大袋より小分けを選ぶ

食べきるまでに時間がかかる場合や単頭飼育の場合は、小袋タイプや少量パックを選ぶのが安心です。「開封している期間を短くする」だけで、酸化のリスクをぐっと減らせます。

計量スプーンや手を清潔に保つ

濡れた手や汚れたスプーンでフードを触ると、劣化を早める原因になります。毎回、乾いた清潔な道具で取り出す習慣をつけましょう。ご飯皿も毎日洗って乾かし、油汚れが残らないように清潔な状態を保ちましょう。

まとめ

猫に酸化したフードを与えてはいけない理由は、脂質の劣化による刺激物質の発生、栄養価の低下、そして食欲低下や下痢・嘔吐といった体調不良につながる可能性があるからです。においの変化、色の黄ばみ、急な食いつきの低下が見られたら、無理に与えずフードの状態を確認しましょう。

密閉保存・涼しい暗所での管理・小分け購入など、日々のちょっとした工夫が、愛猫の健康を守る近道になります。

(獣医師監修：唐野智美)