ドジャースの大谷翔平選手が日本時間17日に行われた本拠地でのレイズ戦で、今季15号ソロホームランを放ち、チームの勝利に貢献しました。

0-0の6回にセンターバックスクリーンへ先制点となる飛距離約130メートルの一発。直近6試合で4本塁打を重ねています。

これで大谷選手はメジャー通算295本目となり、節目の300号まで残り5本に迫りました。

直近4シーズンで次々と節目の一発放つ

日本ハムからメジャー挑戦となった2018年。エンゼルスでア・リーグ新人王にも輝いた大谷選手は、メジャー2試合目となった日本時間2018年4月4日のガーディアンズ戦で初アーチを記録しました。右腕ジョシュ・トムリン投手からのホームランで、大谷選手の歴史が動き始めました。

1年目に22本塁打を放つと、翌年19年には2年連続のふた桁本塁打を記録。21年には史上初めて投打の二刀流でオールスターに選出されたほか、ア・リーグMVPにも輝くなど、充実の日々を過ごしました。

そんな大谷選手はメジャー5年目にして、松井秀喜さん（175本）、イチローさん（117本）に続く日本人3人目の通算100号を達成。2022年5月15日のアスレチックス戦、第3打席で節目の一発を放ち、通算459試合目での日本人最速の記録を樹立しました。

そこから1年が経過した23年シーズンには、6月18日のロイヤルズ戦で150号に到達。この年はアジア人として初の本塁打王(44本塁打)に輝きました。

ドジャース移籍後は2年連続50本塁打超え

新天地ドジャースへ移籍となった2024年。大谷翔平選手は、前年9月に右肘に手術を受けて、打者専念のシーズンでした。

加入9試合目の4月4日ジャイアンツ戦で待望の移籍後初アーチを放つと、7月14日のタイガース戦では、日本人初となる通算200号アーチに到達。大谷選手は54本塁打、59盗塁で前人未到の『50-50』を達成する偉業を果たしました。

そして、25年シーズンには再びジャイアンツ戦でメモリアル弾。初回の先頭打者ホームランと、6回の一発で通算250本塁打としました。この年、2年連続の50本塁打超えとなるキャリアハイの55本塁打を記録しました。

2022年からは毎年節目の一発が飛び出している大谷選手は、今季から投手としても開幕ローテーション入りし、投打二刀流で奮闘。通算1104試合目で通算295号を記録し、『4試合に1本』は本塁打が飛び出すという、驚異的なペースで積み上げてきています。

▽大谷選手メジャーでの節目の本塁打1号 2018年4月4日(現地3日)100号 2022年5月15日(現地14日)150号 2023年6月18日(現地17日)200号 2024年7月14日(現地13日)250号 2025年6月15日(現地14日)