いよいよ始まったサッカーのFIFAワールドカップ2026。日本代表はおととい、グループステージ初戦で強豪オランダに引き分けました。



早朝にも関わらず、富山からも熱い声援が送られました。今からおよそ20年前の富山も大いに盛り上がりました。背番号13、柳沢敦さんです。日本のエースとして、2大会連続でワールドカップのピッチに立ちました。当時の活躍と県内の盛り上がりを振り返ります。





実況「中村！中村のシュート！」ワールドカップ初戦で強豪オランダと激闘を繰り広げた日本代表。24年前のワールドカップでもー。「2002FIFAワールドカップコリア・ジャパンの選手を発表します。柳沢敦、13番」柳沢敦さん「今回の発表は大きな自信になったし、これをステップアップとして、より大きな選手になれるように頑張りたい」富山第一高校出身で、日本代表のエースストライカーとして活躍した柳沢敦選手です。柳沢選手が初めてワールドカップに出場したのは、2002年の日韓大会。予選の3試合すべてで先発出場しました。柳沢選手の地元、射水市では、多くの人が集まりパブリックビューイングが行われました。富山が生んだスーパースター、そして日本代表へ、連日熱い声援が送られました。「やなーぎさわ」初戦のベルギー戦では、ワールドカップで初めてのアシストをマークします。実況「今、キックオフ」「柳沢勝負できるか？柳沢勝負にいこうかというペナルティエリアの外側」「クロスを入れるか？ふくらんだ柳沢、そしてフリーになった稲本、稲本です」ペナルティエリア内でワンタッチのアシスト！この試合が日本のワールドカップの初勝利となり、柳沢選手はその勝利に大きく貢献しました。実況「ニッポン・ニッポン」「柳沢、前を向く左足でシュート」柳沢選手は、第3戦のチュニジア戦でも先発出場。この試合も勝利した日本代表は、初めて決勝トーナメントに進出しました。まさに富山が熱狂したワールドカップでした。2度目のワールドカップは2006年のドイツ大会。しかし、開幕直前に右足を骨折。出場は絶望的だと思われていました。当時、KNBのカメラだけが取材を許された、柳沢選手のリハビリの様子です。柳沢敦さん「自分自身一番間に合わせたいと思うので、精一杯出来ることを頑張ってます」そしてー。ジーコ監督「ヤナギザワ」地元「わー」懸命のリハビリの末、2度目の出場が決まりました。実況「今、前半が始まりました」射水市の会場には、およそ2000人。富山市の会場には、およそ3000人が集まり、声援を送りました。しかし、この大舞台で、かつて経験したことのない試練が待ち受けていました。グループリーグ2試合目のクロアチア戦。ゴール前の決定的なシュートを外してしまいます。日本は勝利を逃し、柳沢選手に厳しいバッシングが浴びせられました。柳沢敦さん「いかにワールドカップでプレーすること、またその結果を出すこと、ミスすることというのが影響力があるかということが、すごく分かると思うんですけれども。これだけサッカーやってきたけど、いいことの方が少ないですよね、苦しい時の方が多いので」残念ながらワールドカップでは、ノーゴールに終りましたが、日本代表では58試合に出場し17ゴールを挙げました。その活躍に私たち県民は熱狂しました。持ち味は、パスをもらう前の動き出しの速さ。日本のトップ選手たちも認める存在でした。中村俊輔・現日本代表コーチ「もうボールが来る前の前で走り出している、そんなフォワードいなかったし、プロになってもいなかったんで、スルーパスの感覚をフォワード教えられた」三浦知良選手「フォワードとして誰と一緒に組みたいかといつも聞かれるときに、僕はヤナギと組みたい、ヤナギと一緒にやりたいといつも答えていた」実況「変化を加えて小川ー」残念ながら、今回の日本代表に県出身選手はいませんが、史上最強と言われる日本代表に富山からも大きな声援が送られています。今から20年前、日本代表の試合の時にはテレビの前で応援していたのを覚えています。決勝トーナメント進出の大きな鍵を握る、グループステージ第2戦チュニジア戦は今月21日、KNBテレビで生中継でお伝えします。