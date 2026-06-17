オアシズ・大久保佳代子が、入院を経験したマツコ・デラックスにまさかの“改名”を提案する場面があった。

【映像】改名提案にマツコ「バカヤロウ！」

6月12日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、5月に55歳の誕生日を迎えた大久保が、料理人が美味しさを追求するあまり尋常ではない努力をしている「手間暇かけすぎグルメ」を調査するロケ企画を放送した。

大久保は、究極の滑らかさを生み出す「胡麻豆腐」を提供する割烹料理店を取材。しかし、ごまをすり上げるだけで1時間半かかるなど、完成までにトータル3時間以上を要することが判明する。作業が終わるまで、店主の厚意でお酒とおつまみを出してもらった大久保は、ワインを片手に待ち時間を楽しんだ。

手間暇かけられたごま豆腐を堪能し、すっかりほろ酔い気分になった大久保は、首を痛めて2カ月入院したマツコへの切実な思いをふと語り始める。「無理をしないというか、我慢しない。マツコさんも大きな怪我して入院までいったから、もう本当に無理しちゃダメだと思う」と労いの言葉をかける。

また、これからのマツコを「セカンドシーズン」だと表現し、「マツコ・デラックスじゃなくて、“ウメコ・デラックス”にしたほうがいいと思う」と、“松竹梅”にかけたまさかの改名を提案。これにスタジオの有吉弘行は爆笑していたが、当のマツコは「バカヤロウ！」とツッコミを入れていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）