アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け、ガソリンの卸売り価格に値下げの動きが出ています。



アメリカのトランプ大統領は、イランとの間で戦闘終結に向けた覚書に署名し、正式に合意する19日には「ホルムズ海峡は完全に開放される」としています。

ガソリンスタンドの利用客は



■利用者

「（ガソリン）価格は、あまり下がらないと思います。落ち着ていても、ちょっとの間は。」

「もっと安くなればありがたいというところは、正直な気持ちですね。日本政府にも頑張ってもらって、価格が安くなればありがたいと思います。」





廿日市市にあるガソリンスタンド。17日のレギュラーガソリンの価格は1リットル当たり163円です。15日時点の広島県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は168.4円。原油価格高騰への支援として、政府から1リットルあたり27円の補助金が出ています。中東情勢に動きがあるなか、こちらのガソリンスタンドには17日、石油の元売り会社から卸価格を18日から1リットルあたり8.5円値下げするとの通知がありました。これに伴い、政府の補助金は8.8円の減額に。こちらのガソリンスタンドでは、店頭価格を163円に据え置くことにしました。■山崎本社 総合本部 吉川 尚志 部長「（戦闘）終結というような形で覚書を交わす状況ではあるが、一番は早く安定して安い価格で仕入れる状況が続いていかないと厳しい。」こちらのガソリンスタンドでは、車のエンジンに使うオイルにも影響が。■山崎本社 石油部 福田 徹 所長「オイルは今は、うちの店も発注をかけてはいるが、新品が入ってこない状況になっています。」ホルムズ海峡が再開されたとしても、いつ元通りになるのか不安は続きます。■山崎本社 総合本部 吉川 尚志 部長「車の部品で言えば、ワイパーやガソリンの時に使う手袋とかを含めて、なかなか潤沢にものが入ってきているという状況でもないので、安定して供給できるような状況で入ってきてもらえればと思います。」【2026年6月17日 放送】