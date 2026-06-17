カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、日本人詐欺グループの「オーナー」として愛知県警が１６日に逮捕した男が、カンボジア国内外の複数の海外拠点で詐欺グループを運営していた疑いがあることが県警幹部への取材でわかった。

県警が資金の流れや組織の実態を調べている。

逮捕されたのは、住所不詳、自称会社役員佐々木裕介容疑者（３８）。

県警幹部によると、佐々木容疑者はタイに生活拠点を置きながら、カンボジアのほかマレーシアや中国などにも渡航していた。既に摘発されたメンバーの供述や押収したスマートフォンの解析などから、県警は海外の複数の詐欺拠点でオーナーとして資金などを提供していたとみている。

佐々木容疑者はポイペトの拠点で８か月近くオーナーを務め、現場指示役らに詐欺の「目標額」や運営方針を伝えていたとされる。この拠点では詐取金の３〜４割をオーナーが得るのが一般的で、佐々木容疑者の取り分は月１億円超だったとみられる。

発表によると、佐々木容疑者は昨年２月、カンボジア北西部ポイペトの拠点から詐欺電話をかけ、茨城県つくば市の３０歳代女性から現金３１４０万円を詐取したとして、組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）容疑で逮捕された。調べに黙秘しているという。